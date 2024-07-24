Ще одна країна взялась погрожувати Україні через санкції проти «Лукойла»

Словаччина купує 40-45% сирої нафти у російського «Лукойла» транзитом через Україну

Президент Словаччини про заборону транзиту нафти «Лукойл»: «Якщо ситуація не буде виправлена, ми будемо змушені реагувати»

Президент Словаччини Петер Пеллегріні різко критикує Україну за припинення транзиту нафти «Лукойл» через трубопровід «Дружба» та погрожує відреагувати на дії Києва. Про це повідомляє Denník N.

Очільник країни нагадав, що Словаччина допомагає Україні з реверсом газу, а також з постачанням електроенергії.

«Якщо ситуація не буде виправлена, ми будемо змушені реагувати», – сказав він.

На думку Пеллегріні, Словаччина «не заслуговує на такий підхід» з боку Києва.

Своєю чергою міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк зазначив, що припинивши транзит російської нафти, Київ «багато чим ризикує». «Дії України були безвідповідальними», – додав політик.

Нагадаємо, Угорщина може подати до суду через загрозу енергетичній безпеці країни. Така ситуація виникла після того, як Україна припинила транзит нафти російської компанії «Лукойл».

Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у телефонній розмові з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем розкритикував санкції Києва проти російської нафтової компанії «Лукойл».

Як повідомлялося, доходи Росії від експорту нафти впали до мінімуму з лютого на тлі дещо менших обсягів поставок. Однак, доходи країни від експорту нафти зросли порівняно попереднім роком.

До слова, російська нафтовидобувна компанія «Лукойл» оформлює на інші напрямки нафту, яка раніше транспортувалася нафтопроводом «Дружба» в Угорщину і далі в Словаччину.