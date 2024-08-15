«Російська мова стає все популярнішою в Україні». Огляд кремлівської дезінформації

Наприкінці тижня у російському сегменті соціальних мереж поширювали відео, про нібито план замаху на дітей Зеленського, який буцімто розробили Офіс президента та ГУР

Досліджуємо маніпуляції та фейки російської пропаганди за минулий тиждень

З 5 по 11 серпня 2024 року аналітики «Детектора медіа» задокументували 26 дезінформаційних вкидів. Протягом цього часу писали, ніби у київських крамницях повністю «закінчилися продукти». А ще стверджували, що буцімто українські біженці «обкрадали» німецьких фермерів.

«Електронні сигарети з Зеленським»

На початку тижня пропагандисти писали, буцімто в Україні масово продають одноразові електронні сигарети із зображенням Володимира Зеленського – як доказ, показували скриншот нібито одного з українських інтернет-магазинів. Електронна сигарета на скрині мала назву «Chill up Zelenskiy».

Під час пошуку за ключовим словом «chill up» вдалося знайти оригінальну продукцію, на якій нема фото ні Зеленського, ні інших політиків.

Проте загалом на такі вироби не заборонено накладати зображення політиків чи будь-яких інших діячів: лишень якщо сам виріб чи символіка не порушують українського законодавства. От, наприклад, на офіційному сайті «Епіцентру» продають запальничку з зображенням пса Патрона – собаки, яка натренована шукати вибухівку. Це звичайний елемент попкультури, який виник на тлі повномасштабного вторгнення. Так само може бути й із цигаркою із зображенням українських політиків.

Скриншот – VoxCheck

Ми фіксували чимало фейків, спрямованих на дискредитацію Володимира Зеленського: пропагандисти використовували несправжні рекламні банери, обкладинки журналів, графіті, створювали окремі мультиплікаційні твори, розміщували обличчя Зеленського на різних товарах широкого вжитку (наприклад, на презервативах). Російський агітпроп також постійно маніпулює чи вигадує фейки про Зеленського. То він марнославна людина, яка витрачає всі бюджетні кошти лише на себе; то каратель-сатаніст, що нищить українське церковне надбання; то особа з наркозалежністю; крадій західних грошей; лялька-маріонетка, керована Заходом; нелюд, який кидає на фронт «усіх підряд».

«Кияни залишилися без свіжих продуктів»

У мережі поширювали інформацію, нібито в київських магазинах «майже закінчилися свіжі продукти», які необхідно тримати в холодильниках, зокрема молочні вироби, напівфабрикати та м’ясна продукція. До допису додають фото порожніх стелажів у магазині.

Але фото з порожніми стелажами пропагандисти взяли з оголошення на OLX у Казахстані. Та й дефіциту товарів чи видачі їх в обмеженій кількості немає – і жодне з українських медіа не виходило з такою новиною.

Скриншот – VoxCheck

Згідно з опитуванням ритейлерів, проведеним «Інтерфакс-Україна», відімкнення електроенергії справді ускладнили для супермаркетів проблему зберігання швидкопсувних продуктів. Деякі великі мережі, такі як Auchan, Novus і Varus, уже давно мають генератори, які забезпечують безперебійну роботу під час знеструмлень, на даху одного з магазинів Novus навіть установили сонячні панелі. Але дефіциту в продуктах не спостерігається.

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Пропагандисти постійно намагаються перебільшувати масштаб проблем в Україні, щоб показати нездатність української влади впоратися з кризовою ситуацією. У такий спосіб вони хочуть перекласти відповідальність з агресора на жертву агресії та схилити її до поступок.

«Російська мова стає все популярнішою в Україні»

Аналізованого тижня у соцмережах російського сегмента поширили інформацію, нібито згідно з деякими «статистичними даними» в Україні поступово зростає популярність російської мови.

«Згідно зі статистичними даними, популярність російської мови в Україні поступово зростає. Скоротилося поголів’я нацистів – і природа почала самоочищатися», – пишуть пропагандисти.

Проте в повідомленнях вони не вказують, звідки взяли таку інформацію, а просто пишуть «згідно зі статистичними даними».

Натомість 24 липня соціологічна служба Центру Разумкова опублікувала дослідження «Ідентичність громадян України: тенденції змін», за допомогою якого вдалося спростувати неправдиву інформацію пропагандистів.

Згідно з ним, популярність російської мови в Україні зовсім не зростає, а навпаки – падає. За інформацією згаданого дослідження, дедалі менше українців вважають, що говорити російською мовою престижно. Якщо у 2015 році таких було 21,5% серед усіх опитаних, то у 2023-му їх стало 9,4%, а у 2024-му ця кількість узагалі скоротилася до 6,1%. При цьому престижність української мови почала значно зростати: з 43,2% у 2015 році до 75,5% у 2024 році.

«Українські біженці проти німецьких фермерів»

У соцмережах писали, що українські біженці нібито масово крадуть урожай у німецьких фермерів. У таких публікаціях фейкороби прикріплюють лише фотографію з німецькими поліціянтами. При цьому, хто саме повідомляє про так звану причетність українців до злочинів, не зазначають.

«Німецькі фермери б’ють на сполох: біженці з України обносять їхні поля та сади. Тягнуть усе: вишню, полуницю, яблука, виноград, картоплю і навіть гарбузи. Причому працювати на полях відмовляються», – коментують користувачі.

У німецькому інформаційному просторі справді з’являлася низка новин про крадіжки у місцевих фермерів. Зокрема, про це йдеться в матеріалі німецького видання Bild «Фруктова мафія обкрадає наші поля!» У ньому видання порушило тему крадіжки врожаю, зібравши такі випадки за останній час. Саме в цій статті й використано ту фотографію з німецькою поліцією, яку підхопив агітпроп.

Однак у статті Bild немає жодної згадки про те, що німецьких фермерів обкрадають саме українські біженці. Журналісти поспілкувалися з кількома фермерами, які розповідали, хто саме, за яких обставин і скільки в них вкрав урожаю. Жоден співрозмовник не порушував тему національної приналежності злочинців.

Так агітпроп намагається представити українських біженців як злочинців або терористів, як культурну й економічну загрозу ЄС – для того, щоб зменшити підтримку України. Про це ми згадували у власному дослідженні. Російська пропаганда від початку великої війни в Україні намагається дискредитувати біженців, які вимушено покинули Україну, щоби врятувати своє життя. Пропагандисти регулярно поширюють фейки про них; називають біженців утриманцями; стверджують, що вони виїхали за кордон не задля безпеки, а заради наживи тощо.

«Замах на дітей Зеленського»

Наприкінці тижня у російському сегменті соціальних мереж поширювали відео, яке нібито опублікувало німецьке видання DW. У ньому йдеться про «нове розслідування Bellingcat» про план імітації замаху на дітей Зеленського, який буцімто розробили Офіс президента та ГУР. Звинуватити в терористичному акті нібито планували російську владу та спецслужби.

«Українська сторона нібито звернулася до Центрального розвідувального управління США, щоб розповісти про заплановану провокацію, однак отримала різку відмову – адже американські партнери думають, що такий сценарій, навпаки, загострить протистояння», – пишуть у повідомленнях.

Фото – StopFake

Але ця історія повністю вигадана. Таку новину не поширювали ні Deutsche Welle, ані Bellingcat. Понад те, відеосюжети Deutsche Welle мають зовсім інший формат – у своїх роликах вони використовують оригінальні кадри й озвучку диктора, тоді як у мережі поширюють нарізку стокових фото з накладеним текстом і музичним супроводом.

Орест Сливенко, Детектор медіа