«Ми не хочемо «нової Ялти». Міністр Сибіга оцінив ідею нового європейського оборонного союзу

Глава МЗС: «Регіональні безпекові альянси насправді мають велику перспективу»

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга представив стратегічне бачення нової архітектури безпеки в Європі. В основі цієї візії – створення регіональних альянсів, які «зшиють» безпековий простір від Чорного моря до Балтики та Північної Європи. Про це міністр закордонних справ України заявив на зустрічі з журналістами українських та міжнародних ЗМІ, на якій був присутній «Главком».

За словами очільника закордонного відомства, сучасні реалії диктують необхідність відмови від застарілих моделей поділу сфер впливу. Україна більше не згодна на статус буферної зони між Заходом та Росією.

«Я вважаю, що Україна якраз може бути важливим компонентом, ключем у забезпеченні гарантій у регіоні, двосторонніх. і ми це бачимо і відчуваємо. Ми не хочемо бути в сірій зоні. Виходити з цієї логіки поділу сфер і повернення до формату «Ялт», – зазначив глава української дипломатії.

Ялтинська (Кримська) конференція 4–11 лютого 1945 року – історична зустріч лідерів «великої трійки» (Й. Сталін, Ф. Рузвельт, В. Черчилль) у Лівадійському палаці, що визначила повоєнний устрій світу, погодила плани остаточного розгрому Німеччини та заклала основи ООН. Ключові рішення включали поділ Німеччини на зони окупації та перехід до «холодної війни»

Андрій Сибіга підкреслив, що Україна вже є не просто отримувачем допомоги, а ключовим компонентом безпеки регіону, володіючи унікальним бойовим досвідом та оборонними спроможностями.

«Регіональні безпекові альянси насправді мають велику перспективу. Чорне море, Україна – Туреччина, Туреччина після Росії має найбільший флот. Босфор і Дарданелли. Ми – зі своїми спроможностями, які ми продемонстрували і показали», – відзначив міністр закордонних справ.

Міністр окремий акцент зробив на Норвегії, яка також межує з Росією. «Норвегія, яка теж межує з Росією, до речі, має кордон. Має також сильну оборонку, має сильну економіку. Мені здається цей формат би був цікавий і для цієї країни. І воно тоді зшиває цю вісь чорноморсько-балтійську», – додав Андрій Сибіга.

«Главком» писав, що Україна та Німеччина підписали у Берліні угоду про співпрацю в галузі оборони та домовилися про новий пакет військової допомоги.

За словами Мерца, до нового пакета допомоги увійдуть системи протиповітряної оборони, безпілотники та боєприпаси. «Ми підвищуємо наші двосторонні відносини з Україною до рівня стратегічного партнерства», – заявив канцлер.

Він також наголосив, що Німеччина залишається одним із ключових партнерів України за обсягами підтримки та зацікавлена у довгостроковій співпраці. Окремо сторони підписали угоду про оборонну взаємодію, яка передбачає поглиблення співпраці у військовій сфері.

Також Україна та Велика Британія уклали угоду щодо офіційної кредитної підтримки в розвитку оборонних спроможностей України. Вона передбачає постачання, ремонт та виробництво зброї.

Угоду щодо офіційної кредитної підтримки в розвитку оборонних спроможностей України підписали міністр оборони України Рустем Умєров та міністр оборони Британії Джон Хілі за присутності президента Володимира Зеленського та прем'єра Кіра Стармера.

Документ надасть змогу започаткувати українсько-британські проєкти в оборонній сфері. Йдеться, зокрема, про постачання, налагодження ремонту та часткового виробництва систем протиповітряної оборони, бронетехніки і боєприпасів.

Також у Досі президент України Володимир Зеленський зустрівся з еміром Держави Катар шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Президент України і його високість обговорили питання, як забезпечити більше захисту життя в обох країнах, і домовилися про взаємовигідне партнерство в оборонній сфері щонайменше на 10 років.