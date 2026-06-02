Президент Словаччини назвав головну перешкоду вступу України до ЄС

Петер Пеллегріні заявив, що Київ не повинен отримувати жодних винятків чи прискорених процедур, доки триває війна з Росією

Ключовою умовою для подальшого просування України до членства в Європейському Союзі має стати дипломатичне завершення війни з Росією. Таку позицію висловив президент Словаччини Петер Пеллегріні, наголосивши, що лише після досягнення миру можна буде говорити про наступні кроки євроінтеграції. Водночас він виступив проти будь-яких винятків чи прискорених механізмів вступу України до ЄС, інформує «Главком».

Саме досягнення справедливого миру має залишатися головним пріоритетом як для України, так і для її міжнародних партнерів. «Пріоритетом має стати завершення конфлікту в Україні дипломатичним шляхом, це має бути основною умовою для розмов про реальні кроки, які б наблизили Україну до членства в Європейському Союзі», – наголосив президент Словаччини.

Водночас він заявив, що війна не повинна ставати підставою для надання Україні особливих умов на шляху до ЄС.

На думку Пеллегріні, держави Західних Балкан роками виконували складні вимоги Європейського Союзу та проводили масштабні реформи, тому надання Києву преференцій створило б неправильний сигнал для інших кандидатів.

«Жодна країна, незалежно від того, в якій складній ситуації вона перебуває, не може отримати лише через цю ситуацію, наприклад, війну, якісь пільги порівняно з країнами Західних Балкан, які пройшли справді довгий і важкий шлях реформ», – заявив він.

Словацький президент також висловився проти ідей асоційованого або часткового членства України в Євросоюзі. За його словами, процедура розширення ЄС має базуватися на однакових правилах для всіх держав-кандидатів.

Пеллегріні наголосив, що Братислава підтримуватиме вступ України до ЄС лише після виконання всіх необхідних критеріїв.

«Якщо Україна колись у майбутньому виконає ці правила та умови, Словаччина підтримуватиме її на шляху до членства в Європейському Союзі, але Словаччина не підтримуватиме таких скорочень та будь-якого протегування когось на шкоду іншим», – пояснив він.

Окремо словацький лідер поставив під сумнів можливість розширення Євросоюзу за рахунок країни, яка перебуває у стані війни. «Я не можу уявити, щоб Європейський Союз мав розширитися за рахунок країни, яка наразі перебуває у стані війни з Російською Федерацією», – сказав Пеллегріні.

До слова, Словаччина готується до підписання довгострокової угоди з Азербайджаном щодо імпорту природного газу в межах зусиль із диверсифікації джерел постачання та виконання вимог Європейського Союзу стосовно відмови від російських енергоносіїв.