Іран зробив крок назустріч США. Держсекретар США повідомив про прорив у переговорах

Єгор Голівець
Єгор Голівець
Іран зробив крок назустріч США. Держсекретар США повідомив про прорив у переговорах
Держсекретар США Марко Рубіо вважає, що нова позиція Ірану може відкрити шлях до подальших домовленостей
фото: EPA/UPG
У Вашингтоні заявили, що Тегеран уперше погодився обговорювати аспекти ядерної програми, які раніше залишалися недоторканними

Іран уперше погодився обговорювати окремі аспекти своєї ядерної програми, які раніше не порушувалися під час переговорів зі США. Державний секретар США Марко Рубіо вважає, що це відкриває нові можливості для дипломатичного врегулювання між Вашингтоном і Тегераном. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на телеканал Sky News.

«Перед нами відкривається перспектива – це може статися сьогодні, завтра або наступного тижня – що вперше, принаймні на моїй пам'яті, вони погодилися обговорити аспекти своєї ядерної програми, про які ще місяць або рік тому вони навіть не хотіли згадувати», – сказав держсекретар США.

Водночас він визнав, що переговорний процес залишається складним через особливості політичної системи Ірану.

За словами Рубіо, через «дещо роздроблене» керівництво країни отримання відповідей від Тегерана може тривати кілька днів, що суттєво уповільнює переговори. У Вашингтоні поки не уточнюють, які саме аспекти ядерної програми Іран погодився винести на обговорення.

Нагадаємо, раніше Reuters повідомляло, що Іран просуває ідею тимчасової угоди зі Сполученими Штатами. За даними агентства, Тегеран розраховує домогтися часткового пом'якшення санкцій, доступу до частини заморожених активів та зниження економічного тиску без відмови від своїх ключових позицій щодо ядерної програми.

Крім того, нещодавно CNN повідомило, що Іран після завершення бойових дій з Ізраїлем зміг відновити більшість підземних ракетних об'єктів, які раніше зазнали ударів. За оцінками експертів, у підземних сховищах країни можуть залишатися близько тисячі ракет, а питання розвитку ядерної та ракетної програм залишається одним із головних викликів у відносинах між Тегераном і Заходом.

Теги: Іран США переговори Марко Рубіо

Іран зробив крок назустріч США. Держсекретар США повідомив про прорив у переговорах
