Україна та Британія уклали оборонну угоду на понад $2,5 млрд

Угоду підписали міністр оборони України Рустем Умєров та міністр оборони Британії Джон Хілі (за столом зправа)

Документ дасть змогу започаткувати українсько-британські проєкти в оборонній сфері

Україна та Велика Британія уклали угоду щодо офіційної кредитної підтримки в розвитку оборонних спроможностей України. Вона передбачає постачання, ремонт та виробництво зброї. Про це повідомляє Офіс президента.

Угоду щодо офіційної кредитної підтримки в розвитку оборонних спроможностей України підписали міністр оборони України Рустем Умєров та міністр оборони Британії Джон Хілі за присутності президента Володимира Зеленського та прем'єра Кіра Стармера.

Документ надасть змогу започаткувати українсько-британські проєкти в оборонній сфері. Йдеться, зокрема, про постачання, налагодження ремонту та часткового виробництва систем протиповітряної оборони, бронетехніки і боєприпасів.

Угода передбачає, що британські постачальники зможуть укласти кредитні договори та контракти з Україною на 2 млрд фунтів стерлінгів (понад 2,5 млрд доларів). Ця сума може бути збільшена в майбутньому. Термін погашення кредиту –15 років.

Угода допоможе до 2026 року забезпечити Сили оборони України системами протиповітряної оборони та засобами радіолокації та ураження, отримати технології та освоїти часткове виробництво стволів, запасних частин і компонентів до артилерійських установок, бронетехніки західного зразка, пояснили у Офісі президента.

«Ця угода знизить навантаження на державний бюджет та дозволить в короткостроковій перспективі отримати необхідне озброєння для захисту нашої держави, перш за все – у сфері протиповітряної оборони», – зазначив Рустем Умєров.

У Міноборони наголошують, що контроль за використанням коштів здійснюватиметься спільною комісією з представників обох урядів.

Нагадаємо, уряд Австралії вирішив надати Україні $250 млн військової підтримки. Це найбільший внесок країни з моменту повномасштабного вторгнення, повідомляє ABC. Також Австралія надасть «невелику кількість» персоналу для нового командування НАТО для України. Воно складатиметься з 700 осіб для навчання та допомоги у сфері безпеки.

Як повідомлялося, Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги. Він, зокрема, містить снаряди для танків, обіцяний раніше зенітно-ракетний комплекс Patriot та два новітні радари.

До слова, Міністерство оборони США підтвердило виділення Україні чергового пакета військової допомоги на суму $225 млн.