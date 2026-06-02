Україна та Туреччина наблизилися до масштабної газової угоди

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Київ та Анкара обговорюють спільний видобуток газу в Чорному морі і запуск нового маршруту постачання до Європи

Україна та Туреччина працюють над масштабними енергетичними проєктами, які передбачають спільний видобуток газу в Чорному морі та створення нового маршруту постачання блакитного палива до Європи через українську газотранспортну систему. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль після переговорів із міністром енергетики та природних ресурсів Туреччини Альпарсланом Байрактаром, інформує «Главком»

За словами Шмигаля, сторони зацікавлені у створенні нового газового маршруту із використанням української газотранспортної системи та підземних газових сховищ.

«Зацікавлені у створенні нового маршруту постачання газу з використанням української газотранспортної системи та підземних сховищ. Цей проєкт здатен забезпечити до 5 млрд кубометрів газу на рік не лише для України, а й для країн Центральної та Східної Європи», – зазначив міністр.

Окремою темою переговорів стала спільна розробка газових родовищ у Чорному морі. Як повідомив Шмигаль, сторони вже працюють над технічною та комерційною моделлю реалізації обох проєктів.

Під час зустрічі також обговорювали стан української енергосистеми, питання енергетичної безпеки та підготовку до наступного опалювального сезону.

Міністр наголосив, що переговори стали продовженням домовленостей, досягнутих на рівні президентів України та Туреччини.

За його словами, співпраця у сфері енергетики є важливим елементом стратегічного партнерства між Києвом та Анкарою, а також складовою безпеки в Чорноморському регіоні.

Нагадаємо, Україна виявила значні запаси природного газу на чорноморському шельфі ще до початку повномасштабного вторгнення Росії. За оцінками співрозмовників Reuters, одне з родовищ вважається одним із найперспективніших у всьому Чорноморському регіоні.