Зеленський у Катарі: підписано історичну оборонну угоду на 10 років

Президент України і його високість обговорили питання, як забезпечити більше захисту життя в обох країнах

Нова угода відкриває шлях до створення співвиробництв та впровадження новітніх оборонних технологій

У Досі президент України Володимир Зеленський зустрівся з еміром Держави Катар шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Також на зустрічі був присутній премʼєр-міністр Мухаммад бін Абдулрахман Аль Тані. Лідери обговорили роботу української команди в Катарі та її перші результати. Його високість подякував за таку важливу допомогу з боку України та відзначив рівень української експертизи. Президент України і його високість обговорили питання, як забезпечити більше захисту життя в обох країнах, і домовилися про взаємовигідне партнерство в оборонній сфері щонайменше на 10 років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс президента.

Окрему увагу приділили безпековій ситуації на Близькому Сході та в регіоні Затоки. Зокрема, ішлося про те, як вибудувати інтегровану систему, що зможе ефективно захищати життя та не дасть цій війні розширюватись.

Володимир Зеленський поінформував про ситуацію в Україні і те, як тримаються українці попри постійні російські атаки. Глава держави наголосив: важливо посилювати українську ППО. Наша країна розраховує на відповідну підтримку з боку партнерів.

«Сподіваємося, що під час нашої наступної зустрічі ситуація у світі вже буде зовсім інша. Ми дуже хочемо, щоб обидві війни – і Росії проти України, і війна тут, на Близькому Сході та в регіоні Затоки – закінчилися якомога скоріше», – наголосив емір Держави Катар.

🇺🇦🇶🇦Зеленський домовився з Еміром Катару про взаємовигідне партнерство в оборонній сфері щонайменше на 10 років



Лідери обговорили, як забезпечити більше захисту життя в обох країнах. А після закінчення зустрічі начальники генштабів підписали відповідну угоду, яка передбачає… pic.twitter.com/AjmKq6Rthd — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 28, 2026

Глава держави подякував його високості за прийом і готовність працювати разом для більшої стабільності та безпеки в обох регіонах.

Після закінчення зустрічі начальники генеральних штабів України та Держави Катар підписали 10-річну міжурядову угоду про співробітництво в оборонній сфері. Серед ключових напрямів співпраці – розвиток оборонної промисловості й технологій, протиповітряна оборона, протидія дронам, підготовка військових, обмін досвідом, кібербезпека, AI та системи управління.

Угода, зокрема, передбачає спільні проєкти в оборонній індустрії, створення співвиробництв і технологічні партнерства між компаніями. Документ посилює присутність України на Близькому Сході, значно зміцнює двосторонню співпрацю між двома країнами та закладає основу для масштабних інвестицій і довгострокових контрактів.

Нагадаємо, останніми днями Зеленський відвідав низку країн Близького Сходу. Так, у Саудівській Аравії він провів переговори зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом й уклав угоду про оборонне співробітництво, яка передбачає технологічну співпрацю й інвестиції.

Також президент побував в Об’єднаних Арабських Еміратах та Катарі. Раніше він розповідав, що Саудівська Аравія, а також Катар, Об’єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Йорданія, Кувейт і Сполучені Штати Америки звернулися до України щодо досвіду української ППО.

