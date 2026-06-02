Politico назвало дату старту переговорів про вступ України до ЄС

Єгор Голівець
Переговори про вступ України та Молдови до ЄС стартують уже за лічені дні
фото: Офіс Президента
Європейські дипломати очікують, що Угорщина зніме заперечення, а перший переговорний кластер для України та Молдови відкриють уже 15 червня

Україна може вже найближчим часом перейти до наступного етапу європейської інтеграції. У Брюсселі очікують, що країни ЄС погодять відкриття першого переговорного кластера про вступ України до Європейського Союзу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Можливий старт переговорів про вступ до ЄС

Як зазначає видання, четверо європейських дипломатів повідомили про готовність Угорщини переглянути свою позицію та зняти заперечення щодо початку переговорного процесу з Україною.

У разі досягнення компромісу Україна та Молдова зможуть відкрити перший переговорний кластер, що вважається офіційним стартом переговорів про вступ до ЄС.

За словами співрозмовників Politico, відповідне рішення можуть ухвалити під час міжурядової конференції в Люксембурзі, яка запланована на 15 червня.

Дипломати пов'язують можливий прорив із нещодавніми консультаціями між українською та угорською сторонами щодо прав угорської меншини на Закарпатті.

Під час переговорів українські представники надали пропозиції щодо більшості вимог, які раніше висував уряд Угорщини.

Переговори щодо прав нацменшин тривають

Один із дипломатів повідомив, що для схвалення початку переговорів Будапешт не вимагає негайного ухвалення всіх законодавчих змін. Частину спірних питань сторони можуть врегулювати під час подальших консультацій. Водночас офіційно Угорщина поки не підтвердила зміну своєї позиції.

«Рішення ще не прийнято. Переговори тривають. Угоди досягнуто не було», – заявив Politico угорський чиновник на умовах анонімності.

Очікується, що найближчими днями посли країн Європейського Союзу сформують остаточну позицію щодо відкриття першого переговорного кластера для України та Молдови.

Перед цим Київ має представити оновлені плани реформ та додаткові напрацювання у сфері захисту прав національних меншин. Після завершення цих процедур питання винесуть на міжурядову конференцію в Люксембурзі.

Раніще канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав країни Європейського Союзу перейти до відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України до ЄС. На його думку, суперечки між Києвом і Будапештом навколо прав угорської меншини не повинні перешкоджати просуванню України на шляху до членства в Євросоюзі. 

