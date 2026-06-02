Путінський претендент на роль переговірника від ЄС прибув до Москви

Колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера помітили в російській столиці після того, як Путін запропонував його кандидатуру для контактів між Росією та Європою

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, якого російський диктатор Володимир Путін раніше назвав можливим посередником між Росією та Європейським Союзом, прибув до Москви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NTV.

За даними німецького телеканалу, кореспондент Райнер Мунц побачив Шредера в московському готелі «Кемпінскі». Візит Шредера відбувся напередодні Петербурзького міжнародного економічного форуму, який стартує вже цього тижня. На захід традиційно запрошують представників бізнесу та політичних кіл, зокрема гостей із Німеччини.

Останнім часом ім'я Шредера знову опинилося в центрі уваги після заяви Володимира Путіна. Російський диктатор запропонував кандидатуру колишнього канцлера як одного з можливих посередників у контактах між Росією та Європою.

Герхард Шредер давно вважається однією з найбільш суперечливих постатей німецької політики через багаторічні зв'язки з Кремлем. Після завершення політичної кар'єри він працював у структурах російських енергетичних компаній та неодноразово виступав за відновлення співпраці між Москвою і Заходом.

Після анексії Криму у 2014 році Шредер святкував своє 70-річчя разом із Путіним у Санкт-Петербурзі. Навіть після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він певний час продовжував співпрацювати з російськими енергетичними компаніями.

У 2022 році колишній канцлер уже відвідував Москву та зустрічався з Путіним. Тоді його поїздка також викликала значний резонанс у Німеччині, однак жодних практичних результатів не принесла.

Нагадаємо, раніше Politico повідомило про дискусії в Європейському Союзі щодо можливого призначення спеціального представника для контактів із Росією. Частина країн ЄС підтримує таку ідею на тлі зменшення ролі США в переговорному процесі, тоді як інші побоюються, що це може послабити санкційний тиск на Кремль. Серед потенційних кандидатів називали президента Європейської ради Антоніу Кошту, президента Фінляндії Александра Стубба, колишнього голову Європейського центрального банку Маріо Драгі, експрезидента Фінляндії Саулі Нійністьо та ексглаву Єврокомісії Жана-Клода Юнкера.