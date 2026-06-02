Україна та Угорщина наблизилися до важливої домовленості – Bloomberg

Мадяр заговорив про нову главу у відносинах з Україною

Прем'єр Угорщини заявив, що сторони можуть уже цього тижня завершити переговори про права угорської меншини, які залишаються головною перепоною для старту переговорів про вступ України до ЄС

Україна та Угорщина можуть уже найближчими днями досягти домовленості з питання прав угорської меншини, що відкриє шлях до початку переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Bloomberg.

За словами глави угорського уряду, Київ і Будапешт близькі до завершення технічних консультацій щодо прав угорської громади на Закарпатті.

Мадяр висловив сподівання, що переговори вдасться завершити вже цього тижня. Саме це питання залишається головною перешкодою для відкриття першого переговорного кластера між Україною та Євросоюзом.

Будапешт блокує початок переговорного процесу ще з 2024 року, коли тодішній прем'єр-міністр Віктор Орбан передав українській стороні перелік із 11 вимог. Вони стосувалися забезпечення мовних, культурних та освітніх прав угорської меншини в Україні.

Після перемоги на парламентських виборах новий прем'єр-міністр Петер Мадяр зберіг аналогічну позицію щодо цього питання.

Нагадаємо, раніше Politico повідомило, що європейські дипломати очікують відкриття першого переговорного кластера для України та Молдови вже 15 червня під час міжурядової конференції в Люксембурзі. За даними видання, Угорщина готова переглянути свою позицію після останніх консультацій між Києвом і Будапештом.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав країни Європейського Союзу перейти до відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України. За його словами, суперечки навколо прав угорської меншини не повинні ставати перешкодою для просування України на шляху до членства в Євросоюзі.