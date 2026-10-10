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Кремль назвав звернення Трампа до українців «історичним»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Кремль назвав звернення Трампа до українців «історичним»
Дмитрієв: «Президент Трамп приєднався до численних прихильників думки, що Україні потрібне керівництво, яке справді прагне миру»
фото: Associated Press

Дмитрієв не приховує, що офіційна Москва зраділа, коли глава Білого дому закликав українців обрати нового президента

Команда російського диктатора Володимира Путіна вважає нове звернення президента США Дональда Трампа до українського народу «історчним» і «знаковим». Про це у ефірі пропагандистських медіа заявив спеціальний представник глави Кремля Кирило Дмитрієв, повідомляє «Главком».

Спецпредставник Путіна не приховує, що офіційна Москва зраділа, коли глава Білого дому закликав українців обрати нового президента замість Володимира Зеленського.

«Президент Трамп приєднався до численних прихильників думки, що Україні потрібне керівництво, яке справді прагне миру, а не розпалює війну, як це робить Зеленський. «Україні час обрати нового президента». Знаково й історично», – цинічно заявив Дмитрієв.

Нагадаємо, Трамп пояснив свої слова щодо заміни Зеленського тим, що останній, мовляв, не хоче завершувати війну з Росією та укладати угоди. «Я пропоную, щоб в Україні з’явився новий лідер, здатний укладати угоди... Чомусь Зеленський ніколи не укладає угоди», – поскаржився Трамп.

Раніше президент США Дональд Трамп подякував російському диктатору Володимиру Путіну за домовленість про постачання дизельного пального на американський і світовий ринки.

Також Кремль заявив, що під час розмови Трампа та Путіна ніхто не хотів класти слухавку першим. 

 

Теги: Дональд Трамп росія Україна президент Володимир Зеленський

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