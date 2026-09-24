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Південна Корея підтвердила передачу двох полонених Україною військових КНДР

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Південна Корея підтвердила передачу двох полонених Україною військових КНДР
Північнокорейський військовополонений, якого утримувала Україна
фото: Х/Володимир Зеленський

Північнокорейські військові прибули до країни ще за кілька днів до публічної заяви Володимира Зеленського

Південна Корея фактично підтвердила, що прийняла двох військових КНДР, яких українські сили взяли в полон під час бойових дій у Курській області Росії. Сеул проводив консультації з Києвом щодо їхньої передачі, однак подробиці операції вирішив не розголошувати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yonhap.

Південнокорейське Міністерство закордонних справ заявило, що уряд проводив необхідні консультації та підтримував комунікацію з Україною та іншими сторонами. У Сеулі пояснили секретність необхідністю гарантувати безпеку самих північнокорейців та членів їхніх родин. Під час вирішення питання також враховували бажання військових, норми міжнародного права та гуманітарні принципи.

За інформацією південнокорейських медіа, полонені вони прибули до країни приблизно за три-чотири дні до того, як президент України Володимир Зеленський публічно оголосив про їхню передачу.

Принципової домовленості між Києвом і Сеулом вдалося досягти ще у червні. Вона передбачала можливість передачі військових без додаткових умов, якщо вони самі добровільно захочуть вирушити до Південної Кореї.

На подію вже відреагував депутат Національної асамблеї Південної Кореї від партії «Сила народу» Ю Йон Вон, який входить до парламентського комітету з питань оборони. Він заявив, що відчуває сильні емоції через те, що військові «нарешті повернулися в обійми вільної Республіки Корея».

Водночас парламентар розкритикував окремі аспекти дій південнокорейського уряду під час процесу передачі. Він закликав владу забезпечити військовим належний захист та допомогу під час адаптації до життя у Південній Кореї.

Нагадаємо, президент України заявив, що КНДР направила своїх військових до Росії, щоб допомогти Москві компенсувати слабкі місця, та зазнала значних втрат у війні проти України. За словами Зеленського, лідер КНДР Кім Чен Ин фактично використовує своїх військовослужбовців як «валюту» у відносинах із Росією, отримуючи від Москви вигоду натомість.

Як відомо Зеленський на Генеральній Асамблеї ООН заявив, що Україна відправила до Південної Кореї двох північнокорейських солдатів, захоплених у полон, які воювали на боці Росії.

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Теги: Південна Корея Північна Корея Володимир Зеленський

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