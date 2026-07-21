Новий міністр оборони Великої Британії зробив заяву про Україну

На посаді Стрітінг змінив Дена Джарвіса

Колишній міністр охорони здоров’я Вес Стрітінг очолив Міністерство оборони Великої Британії в уряді Енді Бернема. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

На посаді Стрітінг змінив Дена Джарвіса – колишнього офіцера британської армії, який обіймав цю посаду з минулого місяця після відставки Джона Гілі.

У своїй першій заяві після призначення Стрітінг пообіцяв забезпечити британські збройні сили всіма необхідними ресурсами для виконання поставлених завдань.

Колишнього міністра охорони здоров'я, який пішов з уряду в травні, намагаючись стати лідером Лейбористської партії, до свого кабінету міністрів призначив новий прем'єр-міністр Британії Енді Бернем.

Реагуючи на своє призначення пізно ввечері, Стрітінг сказав: «Забезпечення безпеки нашої країни – це перший обов'язок уряду. Для мене честь обійняти посаду міністра оборони. Ми забезпечимо, щоб наші збройні сили мали необхідні ресурси та непохитно стояли поруч з нашими міжнародними союзниками, особливо з Україною».

Нагадаємо, Енді Бернем, який днями очолив Лейбористську партію, став новим прем'єром Британії замість Кіра Стармера.

Згодом президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новопризначеним прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом. «Радий був поговорити з Енді Бернемом і привітати його зі вступом на посаду прем'єр-міністра Великої Британії. Дуже ціную, що підтримка України та наших людей і надалі буде міцною», – написав президент.