Головна Світ Політика
search button user button menu button

Стало відомо, коли Путін може виступити зі щорічним посланням

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Стало відомо, коли Путін може виступити зі щорічним посланням
фото з відкритих джерел

Цього року Путін, ймовірно, не виступатиме з посланням Федеральним зборам

Послання російського диктатора Володимира Путіна Федеральним зборам може відбутися вже наступного року. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерела.

Зазначається, що послання глави держави має проводитися раз на рік, а відлік розпочинається з попереднього послання.

«Я вважаю, що цього року його (послання – «Главком») вже не буде», – зазначає джерело.

Раніше джерело «РІА Новости» повідомляло, що послання Путіна Федеральним зборам може відбутися 27 грудня.

Пізніше офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков не підтвердив, що глава держави Володимир Путін звернеться із посланням до Федеральних зборів 27 грудня.

Востаннє Путін звертався з посланням до Федеральних зборів у квітні 2021 року. Тоді він надав особливої важливості соціально-економічним проблемам, з якими зіткнулася Росія під час пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, Путін вперше за 10 років скасував щорічну пресконференцію. Відмова від пресконференції, ймовірно, пов’язана з поразками окупантів в Україні. Також його речник Дмитро Пєсков не повідомив про можливу дату послання глави держави Федеральним зборам.

Британська розвідка назвала можливі причини такого рішення.

Додамо, що 38% збройних сил Росії вже виведено з ладу.

Читайте також: Цвинтар імені Путіна. Міноборони України надало ексклюзивні дані про втрати Росії
Теги: Україна окупанти росія війна путін

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Великої пресконференції Путіна не буде
Путіну нічого сказати росіянам. І це початок його кінця
Вчора, 10:28
Спецслужби отримають більшу свободу в придушенні внутрішнього інакомислення
Війна Путіна з Україною розв'язує руки спецслужбам РФ – ISW
Сьогодні, 05:35
Путін також скасував пряму телефонну лінію за своєї участі
Розвідка Британії пояснила, чому Путін відмовився від щорічної пресконференції
Вчора, 09:05

Політика

Мінськ втрачає віру в Путіна. Глава уряду просить посилювати контакти із Заходом
Мінськ втрачає віру в Путіна. Глава уряду просить посилювати контакти із Заходом
Стало відомо, коли Путін може виступити зі щорічним посланням
Стало відомо, коли Путін може виступити зі щорічним посланням
У Росії розпочали «боротьбу з нацизмом» за допомогою тестів ДНК
У Росії розпочали «боротьбу з нацизмом» за допомогою тестів ДНК
Чи є загроза вторгнення армії Білорусі в Україну: оцінка ISW
Чи є загроза вторгнення армії Білорусі в Україну: оцінка ISW
ЗМІ підтвердили плани Пентагону передати Україні системи Patriot
ЗМІ підтвердили плани Пентагону передати Україні системи Patriot
Війна Путіна з Україною розв'язує руки спецслужбам РФ – ISW
Війна Путіна з Україною розв'язує руки спецслужбам РФ – ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
59K
Через війну росіяни отримали алкогольний «сюрприз» від Китаю
27K
Лідери G7 анонсували покарання для Путіна: пропагандисти б'ються в істериці
17K
Зеленський підірвав мережу анекдотом про одеських євреїв та НАТО (відео)
13K
Тривога в Україні: РФ перекинула до Білорусі винищувачі
8784
Ворожі «Шахеди» атакують Київщину: вибухи лунають у столиці (відео)
7241
Головне за ніч: Росія атакує Київ «Шахедами» та системи Patriot прибудуть в Україну

Новини

На Луганщині та Запоріжжі ЗСУ ліквідували понад сотню окупантів
Сьогодні, 06:59
Парламентські юристи розкритикували законопроєкт «Про медіа»
Вчора, 16:03
Цензура й обмеження свободи слова. Журналісти виступили проти закону про медіа
Вчора, 10:37
Окупанти намагаються наступати на чотирьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:11
Вибухи в Енгельсі та інші «диверсії»: як РФ намагається виправдати удари по Україні
12 грудня, 15:41
Газовики з різних областей передали «Херсонгазу» шість аварійок
12 грудня, 12:53

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту