Стало відомо, коли Путін може виступити зі щорічним посланням

Цього року Путін, ймовірно, не виступатиме з посланням Федеральним зборам

Послання російського диктатора Володимира Путіна Федеральним зборам може відбутися вже наступного року. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерела.

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Зазначається, що послання глави держави має проводитися раз на рік, а відлік розпочинається з попереднього послання.

«Я вважаю, що цього року його (послання – «Главком») вже не буде», – зазначає джерело.

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Раніше джерело «РІА Новости» повідомляло, що послання Путіна Федеральним зборам може відбутися 27 грудня.

Пізніше офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков не підтвердив, що глава держави Володимир Путін звернеться із посланням до Федеральних зборів 27 грудня.

Востаннє Путін звертався з посланням до Федеральних зборів у квітні 2021 року. Тоді він надав особливої важливості соціально-економічним проблемам, з якими зіткнулася Росія під час пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, Путін вперше за 10 років скасував щорічну пресконференцію. Відмова від пресконференції, ймовірно, пов’язана з поразками окупантів в Україні. Також його речник Дмитро Пєсков не повідомив про можливу дату послання глави держави Федеральним зборам.

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Британська розвідка назвала можливі причини такого рішення.

Додамо, що 38% збройних сил Росії вже виведено з ладу.