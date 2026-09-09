Молдова відреагувала на удар РФ біля свого кордону

Кишинів заявив про пряму загрозу для безпеки країни через бойові дії поблизу молдовської території

Міністерство закордонних справ Молдови засудило російські атаки на Україну, зокрема удар по міжнародному пункту пропуску «Старокозаче» в Одеській області. У відомстві наголосили, що військові дії поблизу кордону створюють ризики не лише для України, а й для Молдови.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство закордонних справ Молдови.

У молдовському МЗС заявили, що внаслідок російських атак є загиблі та поранені, зокрема серед українських прикордонників. У Кишиневі висловили співчуття родинам загиблих та побажали швидкого одужання постраждалим.

«Військові дії, що відбуваються в безпосередній близькості від нашої країни, становлять пряму загрозу безпеці Молдови та її громадян», – заявили у відомстві.

У молдовському МЗС також наголосили, що російські удари поблизу кордону створюють додаткові ризики для регіональної стабільності. У Кишиневі зазначили, що такі атаки вкотре демонструють наслідки російської агресії проти України.

Окремо молдовська сторона повідомила про падіння безпілотника на території країни. Напередодні за межами села Старі Михайляни Ришканського району на півночі Молдови зафіксували падіння дрона.

На місці виявили уламки, характеристики яких, за попередньою оцінкою, схожі на безпілотник типу «Герань». Після падіння апарата стався вибух.

Нагадаємо, вночі 9 вересня російські війська атакували міжнародний пункт пропуску «Старокозаче» в Одеській області. Унаслідок удару загинули двоє людей, ще троє отримали поранення. Шістнадцятьох людей евакуювали з території пункту пропуску.