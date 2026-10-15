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Обмеження Starlink для військових скасовано

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Обмеження Starlink для військових скасовано
Відновлення роботи фіксують за звітами українських військових підрозділів
фото: defpulse

Станом на 15 жовтня термінали Starshield знову працюють під час руху, однак причини попередніх обмежень ще з’ясовують

Робота військового пакета супутникового зв’язку Starlink – Starshield під час руху відновилася. Станом на 15 жовтня термінали продовжують працювати, повідомили джерела «Главком» в Міністерстві оборони України.

Зазначається, що відновлення роботи фіксують за звітами українських військових підрозділів. Водночас у Міноборони продовжують з’ясовувати причини та обставини обмежень, які виникли напередодні.

Нагадаємо, раніше українські військові повідомили про проблеми зі зв'язком Starlink на фронті. У ніч на 14 жовтня підрозділи на Гуляйпільському напрямку почали фіксувати перебої в роботі супутникового зв'язку після запровадження обмежень для військового пакета Starshield. 

Зниження швидкості робить безпілотники вразливішими до російських атак, а нестабільне з'єднання може перешкоджати запуску швидкісних дронів. Наслідки обмежень уже позначилися на виконанні бойових завдань. Зокрема, одному з підрозділів безпілотних систем на Гуляйпільському напрямку довелося скасувати частину місій через проблеми зі зв'язком.

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Теги: ЗСУ війна Україна Starlink

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