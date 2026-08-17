Молдова прибрала з кінопрокату російський фільм «Колобок»

Фільм «Колобок» у Росії отримав найнижчий рейтинг та негативні відгуки

У Молдові скасували показ російського фільму «Колобок». Творці стрічки втратили мільйони рублів. Про це пише «Главком» із посиланням на Point.md.

Так, 13 серпня на екрани кінотеатрів Молдови мав вийти фільм «Колобок», який переклали румунською мовою. Показ стрічки раніше анонсували на сайті Cineplex, однак згодом інформація про прем'єру зникла.

Згодом стало відомо, що показу фільму не буде. «Дистриб'ютор із Казахстану вийшов із пропозицією щодо фільму, але в результаті ми відмовилися від показу. Його не буде», – повідомили в адміністрації Cineplex.

У Молдові скасували показ російського фільму «Колобок» фото: скриншот Cineplex

Тож автори фільму «Колобок» втратили через скасування прокату близько мільярда рублів. Водночас у Росії фільм уже почав падати в рейтингах та отримав низькі оцінки від глядачів після прем'єри. Зокрема, негативні відгуки складали 90%, а рейтинг становив 1,1 бала. Така оцінка була пов'язана з тим, що через вихід російського «Колобка» показ нового фільму про «Людину-павука» відклали на два тижні.

Фільм «Колобок» у Росії отримав найнижчий рейтинг та негативні відгуки фото: Тасс

У фільмі «Колобок» знявся російський актор Гоша Куценко, який підтримав анексію Криму. А компанія, яка взяла участь у виробництві, володіє російським пропагандистським каналом «Россия-1». До слова, менеджерка з медіакомунікацій організації WatchDog, що протидіє дезінформації, Марія Мадан називала стрічку частиною «культурної індустрії держави-агресора».

Нагадаємо, найкращим документальним фільмом» на Оскарі-2026 було обрано документальну датсько-чеську стрічку «Містер Ніхто проти Путіна» про пропаганду в російських школах. До слова, на сцені з'явився один з авторів фільму, який заговорив на сцені «Оскара» російською мовою.