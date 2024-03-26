Головна Світ Політика
search button user button menu button

МЗС Польщі: НАТО опрацьовує можливість збиття російських ракет біля своїх кордонів

Катерина Іванова
glavcom.ua
МЗС Польщі: НАТО опрацьовує можливість збиття російських ракет біля своїх кордонів
МЗС Польщі: у НАТО розглядають можливість збиття російських ракет
фото з відкритих джерел

Заступник міністра закордонних справ Польщі: РФ не повинна нав'язувати Альянсу правила

У Міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що у НАТО розглядають варіант збиття російських ракет, коли вони летять у бік території Північноатлантичного альянсу. Про це сказав заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна для RMF FM.

«У НАТО аналізують різні концепції, зокрема, що такі ракети слід збивати, коли вони вже дуже близько до кордону НАТО – але це мало б відбуватися за згодою української сторони і з урахуванням міжнародних наслідків. Тоді ракети НАТО вражали б російські ракети за межами території дії Договору (Альянсу – ред.)», – сказав Шейна.

Заступник міністра закордонних справ Польщі наголосив, що РФ не повинна нав'язувати Альянсу якісь правила. 

«Ми дуже серйозно ставимося до погроз Путіна. Він показав, що здатен на все. Наразі, окрім сотень тисяч поранених і вбитих з обох сторін, він домігся того, що Швеція і Фінляндія приєдналися до НАТО. У липні відбудеться черговий саміт НАТО. Ми маємо консолідацію країн ЄС, відновлення Веймарського трикутника», – додав політик.

Шейна зауважив, що порушення повітряного простору Польщі російською ракетою цими вихідними було перевіркою міцності оборони та пильності польських Збройних сил. За його словами, РФ не хотіла нічого провокувати, адже росіяни знали, що якщо ракета просунеться далі вглиб Польщі, її зіб’ють.

Нагадаємо, Збройні сили Польщі не збили російську ракету, яка порушила повітряний простір країни в неділю вранці, бо розуміли, що вона покине повітряний простір Польщі.

Як повідомлялося, Варшава вимагає від Москви пояснень у зв’язку з черговим порушенням повітряного простору країни.

Читайте також:

Теги: російська ракета росіяни правила ракета кордон Фінляндія саміт Швеція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Данія стала другою країною, яка припинила розслідування вибухів на трубопроводах «Північний потік» після того, як сусідня Швеція закрила власне розслідування
Вибухи на газопроводах «Північний потік»: Данія припинила розслідування
26 лютого, 13:23
Ворожа ракета Х-35 не долетіла до України і приземлилася в російському полі
У Росії впала ракета, випущена по Україні (фото)
2 березня, 14:39
Кисельов з 2014 року публічно підтримує окупацію Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей
Вищий антикорупційний суд дозволив конфіскувати активи пропагандиста Кисельова
4 березня, 17:10
Німецькі депутати не проголосували за схожу пропозицію два тижні тому
Бундестаг повторно винесе на голосування питання щодо постачання Taurus для України
7 березня, 21:09
На Харківщині з-під завалів врятовано жінку
У Херсоні та Одесі окупанти влучили у припортову інфраструктуру: ситуація в регіонах
7 березня, 14:49
НАТО вперше починає у Фінляндії масштабні військові навчання
Військові навчання НАТО: президент Фінляндії пояснив, який сигнал Європа посилає Путіну
8 березня, 09:01
Храмцов висловлював свою підтримку президенту Путіну, а також використовував літеру Z у дописах в соцмережах
Тхеквондист Храмцов, який зізнавався Путіну у любові, здобув ліцензію на Олімпіаду
9 березня, 20:26
Мінцифри: Відтепер вступати до університету чи влаштовуватися на роботу можна без ксерокопій — достатньо пошерити електронний освітній документ
Атестат та диплом у смартфоні: «Дія» запустила освітні документи
22 березня, 15:15
ЄС може змінити правила для відправки озброєння Україні
Євросоюз має намір змінити правила постачання зброї Україні – Financial Times
22 березня, 08:31

Політика

Поки не Київ. Джерела Кремля розповіли, яке місто планує відібрати Путін
Поки не Київ. Джерела Кремля розповіли, яке місто планує відібрати Путін
МЗС Польщі: НАТО опрацьовує можливість збиття російських ракет біля своїх кордонів
МЗС Польщі: НАТО опрацьовує можливість збиття російських ракет біля своїх кордонів
США попереджають про високу загрозу терористичних актів у Франції
США попереджають про високу загрозу терористичних актів у Франції
ООН ухвалила резолюцію про припинення вогню у Газі: реакція Ізраїлю
ООН ухвалила резолюцію про припинення вогню у Газі: реакція Ізраїлю
Білий дім пояснив, хто гальмує виділення допомоги Україні
Білий дім пояснив, хто гальмує виділення допомоги Україні
Данія вирішила, що робитиме із винищувачами F-16: що отримає Україна
Данія вирішила, що робитиме із винищувачами F-16: що отримає Україна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
Пропагандист Соловйов звинуватив жителів Білгорода через скарги на обстріли
15K
Прокурори вибачатимуться за розвалені справи? У Раді з’явилася несподівана ініціатива
12K
Данія вирішила, що робитиме із винищувачами F-16: що отримає Україна
12K
Народна артистка Бучинська на концерті у Києві показала родину (фото, відео)
8828
Атака на Київ: все про руйнування та постраждалих (оновлено)
7874
Ракетна атака на Київ: стало відомо, куди цілилися окупанти

Новини

Пожежа на електростанції у РФ, арешт підозрюваних у теракті в «Крокусі»: головне за ніч
Вчора, 06:31
Дощі, подекуди туман: прогноз погоди на 25 березня
Вчора, 05:20
День Служби безпеки України. Які свята відзначаємо 25 березня
Вчора, 00:50
Указ президента щодо подолання боргової кризи в енергетиці не виконується – Центр Разумкова
24 березня, 15:01
Що буде з підтримкою України? Заступниця міністра оборони США зробила заяву
24 березня, 14:14
Голова Комітету Сенату США: Для Путіна Україна – лише перший крок
24 березня, 12:50

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua