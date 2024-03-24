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Збройні сили Польщі пояснили, чому не збили російську ракету

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Збройні сили Польщі пояснили, чому не збили російську ракету
Рішення про те, що ракета не буде збита, ухвалив командувач оперативного командування Збройних сил
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Польща вважає, що спроба збити ракету становила би більший ризик для місцевих мешканців

Збройні сили Польщі не збили російську ракету, яка порушила повітряний простір країни в неділю вранці, бо розуміли, що вона покине повітряний простір Польщі. Про це заявив речник Оперативного командування Збройних сил Польщі, підполковник Яцек Горишевський, передає RMF FM.

Речник пояснив, що рішення про те, що ракета не буде збита, ухвалив командувач оперативного командування Збройних сил. 

«Рішення базувалося на інформації з наших радіолокаційних систем. Оцінка траєкторії, швидкості та висоти польоту ракети вказувала на те, що вона покине наш повітряний простір», – заявив Горишевський.

За його словами, спроба збити ракету становила б більший ризик для місцевих мешканців.

«Ракета важить понад дві тонни, з яких 400 кілограмів – бойове навантаження. Після того, як ракета буде збита, її уламки впадуть на нашу територію. Сюди ж потраплять і залишки ефектора, який використовувався для збиття самої ракети», – сказав підполковник.

Як зазначив Горишевський, якби ракета летіла вглиб Польщі, могло б бути ухвалене рішення про її збиття черговими парами літаків F-16.

«З іншого боку, пілот винищувача, навіть отримавши дозвіл на збиття такої ракети, може не зробити цього в ситуації, коли розуміє, що її уламки можуть впасти на лікарню або школу», – зауважив він.

Він також додав, що Росія навмисно маневрує своїми ракетами таким чином, щоб вони робили коло і вражали цілі в Україні із заходу.

«Українська протиповітряна оборона усвідомила, що більшість російських ракет прилітають зі сходу або півночі; захисники менш схильні очікувати нападу із заходу», – сказав речник.

Раніше радник міністра оборони Польщі Мечислав Бєнєка пояснив, що польська авіація могла б збити російську ракету, але за умови, якби вона залетіла далі, углиб країни.

Нагадаємо, що Варшава вимагає від Москви пояснень у зв’язку з черговим порушенням повітряного простору країни. 

До слова, російська ракета залетіла в польський повітряний простір приблизно о 4:23 ранку. Це сталося поблизу селища Осердув (Люблінське воєводство), ворожий об'єкт пробув там 39 секунд. Через це Польща піднімала в повітря авіацію.

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Теги: Польща авіація ракета російська ракета

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