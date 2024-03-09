Тхеквондист Храмцов, який зізнавався Путіну у коханні, здобув ліцензію на Олімпіаду

Храмцов висловлював свою підтримку президенту Путіну, а також використовував літеру Z у дописах в соцмережах

Храмцов стверджував, що він та інші спортсмени «пишаються своїм президентом», а також «люблять та цінять Путіна»

Олімпійський чемпіон з тхеквондо Максим Храмцов сьогодні, 9 березня, здобув ліцензію на Олімпійські Ігри в Парижі. Варто зазначити, що наразі невідомо, чи дозволить Міжнародний олімпійський комітет виступити Храмцову у столиці Франції.

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Нагадаємо, що Храмцов висловлював свою підтримку президенту Володимиру Путіну, а також використовував літеру Z у дописах в соцмережах.

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У жовтні 2022 року російський тхеквондист записав та розмістив на своїй сторінці привітання на честь дня народження диктатора Володимира Путіна. Зокрема, Храмцов стверджував, що він та інші спортсмени «пишаються своїм президентом», а також «люблять та цінять Путіна».

Окремо Храмцов наголосив на підтримці дій Путіна. В першу чергу, йдеться про підтримку військової агресії РФ проти України. Також свій пост Храмцов кілька разів доповнив літерою Z, яка є символом агресії РФ проти нашої країни.

Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.