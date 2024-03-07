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Бундестаг повторно винесе на голосування питання щодо постачання Taurus для України

Катерина Іванова
glavcom.ua
Бундестаг повторно винесе на голосування питання щодо постачання Taurus для України
Німецькі депутати не проголосували за схожу пропозицію два тижні тому
фото з відкритих джерел

У проєкті резолюції міститься заклик до уряду «негайно виконати вимогу України про постачання Taurus із наявних запасів у максимально можливому обсязі»

Наступного тижня фракція опозиційного блоку Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) знову винесе на голосування у Бундестазі питання про передачу Україні далекобійних крилатих ракет Taurus. Про це повідомляє Thorsten Frei.

Керівник справами фракції Торстен Фрай заявив, що фракція винесе питання про постачання Taurus на поіменне голосування в Бундестазі наступного тижня сесії.

«Парламент має взяти на себе керівництво діями», – заявив Фрай.

У проєкті резолюції фракції, підготовленому ще в листопаді, міститься заклик до федерального уряду «негайно виконати вимогу України про постачання крилатих ракет Taurus із наявних запасів Бундесверу в максимально можливому обсязі».

Водночас Фрай акцентував, що погроза лідера парламентської групи Незалежної соціал-демократичної партії Рольфа Мютценіха на адресу партнерів по коаліції чітко свідчить про те, «що у канцлера не залишилося аргументів». Наприкінці цього тижня Олаф Шольц «зіштовхнувся з уламками своєї безпідставної комунікації».

«Тому настав час депутатам показати йому вихід із глухого кута», – аргументував Фрей.

Зауважимо, що німецькі депутати не проголосували за схожу пропозицію два тижні тому. Так, 22 лютого на підтримку проекту резолюції про постачання Україні ракет Taurus висловилися лише 182 депутати, 480 були проти та ще п’ятеро утрималися.

Нагадаємо, Politico пояснило відмову Шольца у ракетах Taurus. Канцлер Олаф Шольц збентежив своїх європейських союзників через прийняття суперечливих позицій щодо України

Також Шольц назвав ще одну причину, чому Україна поки не може отримати ракети Taurus.

Німеччина досі не починає відправку ракет Taurus в Україну, побоюючись розширення масштабів війни та початку прямої конфронтації з Росією.

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Теги: ракета Олаф Шольц парламент Україна Німеччина фракція

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