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Туреччина готується до візиту Путіна до Анкари – ЗМІ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Туреччина готується до візиту Путіна до Анкари – ЗМІ
Путін здійснить закордонну поїздку
фото із відкритих джерел

Дати візиту Путіна у гості до Ердогана поки що немає

Туреччина розпочала підготовку до прийому російського диктатора Володимира Путіна в Анкарі. Про це пишуть росЗМІ із посиланням на дипломатичне джерело. Однак дати візиту наразі не погоджено.

«Ми очікуємо на цей візит, готуємося до нього. Але поки що конкретних термінів не визначено», – зазначив співрозмовник.

«Рупор» Кремля Дмитро Пєсков раніше підтвердив, що Путін має намір відвідати Туреччину. За його словами, про запланований візит російський лідер повідомив турецькому колезі Реджепу Тайїпу Ердогану в рамках зустрічі на саміті БРІКС у Казані. Він також підтвердив, що дати наразі не погоджено. Глава Туреччини у свою чергу зазначив, що очікує на російського лідера.

Нагадаємо, Путін та Ердоган під час переговорів на полях саміту БРІКС. Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган 25 жовтня заявив, що під час переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним нібито побачив бажання російської сторони здійснити обміни військовополоненими з Україною. Як пишуть турецькі ЗМІ, також сторони обговорили створення нових АЕС та газового хаба у Туреччині

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Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган путін БРІКС президент

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