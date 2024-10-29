«Це може закінчитися трагічно». Нардеп закликав змінити систему управління військом

Нардеп вважає, що ситуація на полі бою може бути ще гіршою, якщо не розв'язувати проблемні питання

Наявна система, яка передбачає функціонування оперативно-стратегічних і оперативно-тактичних угруповань військ, була ефективною на початку повномасштабного вторгнення, однак зараз, якщо систему не змінити – це «може закінчитись трагічно». Таку думку висловив народний депутат Роман Костенко.

«Зараз навіть ворог зрозумів, що потрібно переходити на з’єднання, об’єднання, дивізії, корпуси, і потрібно делегувати більше повноважень саме на ці структури, на стійкі постійні структури, а не на структури, коли командири іноді не знають прізвища командирів бригад, які їм придаються, бо їх наскільки багато, що вони не в змозі ними керувати. Це вже кажуть усі, і це питання, яке ми і перед міністерством оборони (порушуємо – ред.). Я скажу, що в нас найближчим часом буде міністр на засіданні комітету, і в тому числі я буду ще раз ці питання порушувати, тому що це важливе питання, яке, якщо не вирішити, то це може закінчитись трагічно», – заявив він.

За словами секретаря комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради, російська армія зараз має суттєву перевагу в ресурсах, тому їй вдається перемагати на полі бою.

«Можна програвати в якийсь момент. В цей момент ми програємо на полі бою в плані того, що противник переважає нас у ресурсах. І противник наступає, а в нас немає стійкої оборони, на жаль. Багато є факторів для цього: це і помилки в управлінні, це питання відсутності нормальної кількості ресурсів. А з початку війни ми не були ним забезпечені більше, ніж на 50%, і Росія завжди переважає в цьому. Проблеми з вчасно виритими фортифікаціями (також є – ред.)», – розповів Костенко.

Депутат вважає, що ситуація може бути ще гіршою, якщо не розв'язувати проблемні питання. «Зараз просто противник має ініціативу і має перевагу. Таким чином, наслідки на війні – коли ти маєш ініціативу, перевагу, коли ти маєш більше боєприпасів, коли ти маєш більш стійку систему управління, ти наступаєш – ти перемагаєш. Це ситуація на даний час, але ще раз – це не трагедія», – заявив секретар комітету.

Нагадаємо, у Курській області українські сили, ймовірно, здійснюють контратакувальні операції. Водночас спостерігається незначне просування російських військ поблизу Куп'янська, на південний схід від Покровська та в районі Вугледара.

Як повідомлялося, минулого тижня 853 українці звернулися до центрів рекрутингу, і 197 із них вже зробили перші кроки до служби в Силах оборони.

До слова, Кабінет міністрів України затвердив важливі зміни для посилення військового обліку та відстеження порушення законодавства. Відтепер територіальні центри комплектування, СБУ, розвідувальні органи та Нацполіція обмінюватимуться даними через електронну систему.