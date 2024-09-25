«НАТО не хоче, щоб Україна була членом Альянсу». Ердоган зробив несподівану заяву

За словами Ердогана, Туреччина стежитиме за розвитком подій, обговореннями і дійде до остаточного рішення у питанні вступу України в НАТО

Ердоган назвав вступ України до НАТО «не тими питаннями, з якими потрібно поспішати»

Туреччина «без поспіху» розглядатиме питання вступу України до НАТО. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в інтерв’ю NBC News.

За словами президента Туреччини, США та інші країни НАТО «не хочуть, щоб Україна була державою-членом».

«Це не ті питання, з якими потрібно поспішати. І коли ми ухвалюємо рішення, ми завжди враховуємо позицію інших країн-членів НАТО, ми обговорюємо ці можливі питання за столом і приймаємо остаточне рішення відповідно», – заявив він.

Як зазначив Ердоган, Туреччина стежитиме за розвитком подій, обговореннями і прийде до остаточного рішення у цьому питанні.

Водночас Ердоган згадав, що відносини Росії з Туреччиною продовжуються у політичній, економічній, культурній сферах, а також у сфері оборонної промисловості.

«У них багато вимірів, і наша солідарність, наша взаємодія триває, і з кожним днем ці відносини розширюються в економічному плані», – додав він.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що ООН стає неефективною організацією та «насилу виконує свою місію засновника».

До слова, міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац закликав НАТО виключити Туреччину з альянсу після того, як її президент Таїп Ердоган пригрозив вторгненням в Ізраїль.\

Як повідомлялося, чеський президент Петр Павел вважає, що вступ України до Північноатлантичного Альянсу не повинен залежати від відновлення повного контролю над всією її територією.