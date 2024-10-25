Ердоган «побачив», що Путін нібито прагне припинення вогню

Ердоган заявив, що Туреччина виступає за припинення війни та готова бути посередником

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що російський диктатор Володимир Путін нібито прагне припинення вогню в Україні. Такий висновок турецький лідер зробив після розмови з ним у Казані на саміті БРІКС, повідомляє Dunya.

«Як і під час моєї зустрічі з президентом України паном Зеленським в Америці, ми побачили, що Путін також прагне встановити постійне припинення вогню», так Ердоган відповів на запитання журналіста про те, чи хоче Путін припинення війни.

За словами турецького президента, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров підтвердив цей намір під час попередніх зустрічей із главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом у Стамбулі.

Також на саміті БРІКС Ердоган обговорив з Путіним безпеку Чорноморського зернового коридору, його розмінування й обмін полоненими.

За словами глави Туреччини, він «побачив», що російський диктатор нібито має очікування щодо обмінів. Ердоган заявив, що продовжить сприяти у цьому питанні.

Він також заявив, що хоче, щоб переговори між Україною та Росією почалися «якнайшвидше», але спочатку потрібно «підготувати ґрунт для досягнення сприятливого результату».

«Ми продовжуємо наголошувати, що не буде переможців у війні й тих, хто програв у світі. Ця війна обов'язково закінчиться, і ми прагнемо покласти їй кінець, не проливаючи більше крові й сліз», – додав Ердоган.

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш під час останньої зустрічі з Володимиром Путіним підтвердив свою позицію стосовно того, що вторгнення Росії в Україну є порушенням Статуту ООН і міжнародного права. Про це йдеться в офіційному повідомленні, оприлюдненому на сайті ООН. Згідно з повідомленням пресслужби, генсек ООН засудив повномасштабне вторгнення РФ в Україну під час особистої бесіди з Путіним, що сталася на полях саміту вже після того, як Гутерріш виступив із промовою, у якій закликав до «справедливого миру» в Україні.