Норвегія профінансує закупівлю озброєння для українських F-16 – Умєров

Однією з головних тем переговорів міністрів України та Норвегії стало співробітництво у закупівлях та інвестиціях в український оборонний сектор

Норвегія надасть понад 118 мільйонів доларів для закупівлі озброєння та запасних частин для українських винищувачів F-16. Цього року країна також передасть Україні шість таких винищувачів. Про це у середу, 30 жовтня, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Він заявив, що зустрівся в Одесі з міністром оборони Норвегії Бьорном Арільдом Грамом. Український міністр подякував колезі за ініціативу щодо виділення нового пакета військової допомоги Україні на суму 500 млн євро, а також за рішення передати шість винищувачів F-16 до кінця року.

За словами Умєрова, під час зустрічі обговорювалися спільні заходи для посилення протиповітряної оборони України.

Норвегія готова співфінансувати зміцнення української протиповітряної оборони та виділити 118,8 млн доларів США на закупівлю озброєння та запчастин для українських F-16 у рамках ініціативи США Jumpstart, зазначив міністр.

Він також підкреслив, що такі дії наближають Україну до стратегічної мети – «безпечного неба».

Однією з головних тем переговорів міністрів стало співробітництво у закупівлях та інвестиціях в український оборонний сектор. Під час зустрічі вони також обговорили ситуацію на фронті. Віцеадмірал Олексій Неїжпапа розповів про обстановку в Чорному та Азовському морях.

«Особливо вдячний Норвегії за її провідну роль у Коаліції морських спроможностей, яка вже довела свою ефективність. Сьогодні ми обговорили конкретні кроки щодо подальшого розвитку цієї ініціативи», – підсумував Умєров.

Нагадаємо, 29 жовтня у Рейк’явіку президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Під час зустрічі обговорили підтримку України на полі бою, у дипломатичній та фінансовій сферах.

Також прем’єр-міністр Норвегії заявив про намір збільшити допомогу Україні. Він наголосив, що за програмою, яка була розрахована до 2027 року, Норвегія надавала країні підтримку розміром $1,5 млрд на рік. Відповідно до нової ініціативи, ця сума збільшуватиметься.