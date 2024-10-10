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Скільки росіян вважають, що війна в Україні просувається успішно: дані опитування

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Скільки росіян вважають, що війна в Україні просувається успішно: дані опитування
76% росіян підтримують дії російських окупантів в Україні
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У РФ впала частка тих, хто впевнений у користі війни Росії проти України

60% опитаних росіян переконані, що війна Росії проти України просувається успішно. Про це свідчить опитування, проведеного російським Левада-центром.

Також, у РФ впала частка тих, хто впевнений у користі війни – з 38% до 28%. 52% росіян мають на увазі загальне горе і страждання, 21% – військові втрати, 18% – погіршення економічної ситуації, 13% – загальне неприйняття війни, 7% – погіршення відносин з іншими країнами, 7% – загибель мирного населення.

Результати опитування свідчать, що 60% опитаних вважають, що бойові дії просуваються успішно. У лютому 2024 року так думали 70% громадян.

Зазначається, що рівень підтримки дій російських окупантів в Україні становить 76%. Не підтримують – 16% росіян.

Нагадаємо, що розпочавши спочатку «гібридну», а згодом повномасштабну війну проти України, Росія власними зусиллями істотно зіпсувала свій імідж не лише в Україні, але й загалом у світі. Наразі 3% опитаних вважають, що українці та росіяни завжди були і залишаються «братніми народами».

Також більшість українців негативно висловлюється, коли чують від когось слова «Росія» чи «прості мешканці Росії». З'ясувалося, якщо українцям сказати про «простих мешканців Росії», то у 80% опитаних спадають на думку негативні асоціації. 6% респондентів кажуть, що вони мислять нейтрально чи позитивно у цьому випадку, а 14% не мають жодної думки.

До слова, більшість українців вважають, що вже настав час для офіційних перемовин з Росією. Однак, мінімальною умовою для укладання з Росією мирної угоди для населення є звільнення України від російських військ у кордонах 1991 року. 

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Теги: росія росіяни війна Україна путін путінський режим соцопитування

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