Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час закритої зустрічі з українським колегою Євгенієм Хмарою попередив про можливі наслідки українських ударів по російських цілях у Балтійському морі. За його словами, розширення таких операцій може спричинити ескалацію та підірвати підтримку військової допомоги Україні в Німеччині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Spiegel.

За інформацією видання, після атаки українських військових на російське судно у Фінській затоці німецький уряд на різних рівнях закликав Київ до стриманості. Зокрема, під час візиту Хмари до Берліна 23 листопада Пісторіус за зачиненими дверима пояснив, які ризики можуть виникнути в разі розширення українських військових операцій у Балтійському регіоні.

У Берліні побоюються, що Москва може відреагувати на українські атаки в Балтійському морі значно жорсткіше, зокрема звинуватити НАТО у сприянні таким операціям. За найгіршого сценарію, як припускають у німецькому уряді, російська відповідь може бути спрямована навіть проти кораблів Альянсу.

У німецькому уряді вважають, що Балтійське море має для Росії значно більше значення, ніж Середземне. Тому можливе потоплення російських суден у цьому регіоні Москва може сприйняти як удар по важливому економічному та військовому маршруту.

Після зустрічі Пісторіус публічно визнав право України завдавати ударів по військових об'єктах Росії, однак наголосив на особливій відповідальності Києва за недопущення поширення війни на Балтійське море. Подібні застереження висловили канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль.

Попередження пролунало на тлі соціологічних опитувань, які, за даними Spiegel, свідчать про зниження підтримки допомоги Україні серед німецьких громадян. Причиною занепокоєння Берліна стала атака 21 листопада на російське вантажне судно «Спарта II» у Фінській затоці.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що корабель був законною військовою ціллю, оскільки перевозив зброю.

У німецькому парламенті щодо українських атак у Балтійському морі висловили різні позиції. Зокрема, речник фракції Соціал-демократичної партії Німеччини із зовнішньої політики Адіс Ахметович заявив, що Берлін підтримує Україну в її боротьбі проти російської агресії. Водночас він наголосив на необхідності особливої обережності під час військових операцій у Балтійському регіоні, щоб гарантувати безпеку прибережних держав і свободу судноплавства.

Речник фракції ХДС/ХСС у Бундестазі із зовнішньої політики Юрґен Гардт виступив на підтримку права України атакувати російські військові кораблі та судна, які перевозять озброєння. Голова комітету Бундестагу з питань оборони Томас Рьовекамп також підтримав дії України проти російських кораблів. Він наголосив, що саме Росія несе відповідальність за розширення війни, а публічні заклики до стриманості Києва можуть створити для агресора безпечні умови для військових перевезень.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент Фінляндії Александер Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре встановили неофіційний контакт із російським диктатором Володимиром Путіним, щоб запобігти прямому військовому зіткненню Росії та НАТО в Балтійському морі. За даними The Wall Street Journal, для передачі послання Кремлю вони залучили російського олігарха. Під час телефонної розмови 27 жовтня скандинавські лідери запевнили Путіна, що не мають наміру блокувати російське судноплавство в Балтійському морі.