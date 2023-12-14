Росіяни у Бєлгородській області підірвались на власній міні: один залишився без ніг

У авто під час вибуху знаходилися троє людей

У прикордонній з Україною Бєлгородській області РФ чиновники Краснояружського району на «УАЗ-Патріот» підірвались на встановленій російськими військовими міні. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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«В результаті вибуху замголови Краснояружської адміністрації Ігорю Бородаєнко відірвало ноги. Він перебуває в реанімації в тяжкому стані. У голови адміністрації Вязовського сільського поселення Галини Пащенко мінно-вибухова травма та розривана рана м'яких тканин голови», – йдеться у повідомленні.

Андрющенко додав, що то була російська протитанкова міна, встановлена, аби не пройшли українські ДРГ.

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Губернатор Бєлгородської області В′ячеслав Гладков підтвердив дану інформацію. «В районі хутора Високий машина із мирними мешканцями підірвалася на міні. Троє людей постраждали: у одного чоловіка часткова ампутація нижніх кінцівок, у другого – закрита черепно-мозкова травма. Ще один постраждалий перебуває в Червоноружніській центральній районній лікарні», – повідомив він.

Нагадаємо, триває 659-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 120 бойових зіткнень. Авіація сил оборони завдала ударів по п’ятьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також склад боєприпасів противника.