На Білгородщині режим надзвичайної ситуації підвищено до федерального рівня

Російські посадовці скаржаться на руйнування в Білгородській області та постраждалих

Раніше на території усієї Білгородській області було введено режим надзвичайної ситуації регіонального рівня

На території Білгородській області запроваджується режим надзвичайної ситуації федерального рівня. Про це заявив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков.

Натомість очільник російського МНС Олександр Куренков поскаржився на руйнування в області та постраждалих від цього місцевих мешканців. Також зазначається, що заходи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації федерального характеру буде профінансовано з федерального бюджету.

«Обстановка в регіоні залишається складною і напруженою... Відповідно до інформації, отриманої під час доповідей, пропоную віднести надзвичайну ситуацію, що виникла на території Бєлгородської області, до надзвичайної ситуації федерального характеру і встановити федеральний рівень реагування», – каже він.

Як окремо зазначив губернатор області Гладков, інформація місцевому населенню буде надана «пізніше».

Нагадаємо, з 14 серпня на території усієї Білгородській області РФ запроваджується режим надзвичайної ситуації регіонального рівня.

Раніше повідомлялося, що влада Білгородщини починає евакуацію жителів Красноярузького району через нібито активність українських військ на кордоні.

До слова, Індія закликає своїх громадян, які проживають в Брянській, Білгородській і Курській областях евакуюватися. Їм рекомендують тимчасово переселитися в інші російські регіони.