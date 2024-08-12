Влада Білгорода евакуює населення ще одного прикордонного району

Красноярузький район розташований на північному заході Білгородської області

Влада Білгородщини починає евакуацію жителів Красноярузького району через нібито активність українських військ на кордоні. Про це заявив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков.

«У нас тривожний ранок, активність ворога на кордоні Красноярузького району. Для того, щоб убезпечити життя і здоров'я нашого населення, ми починаємо переміщення людей, які живуть у Красноярузькому районі, в більш безпечні місця», – сказав він.

Як зазначив Гладков, процес узгодження і вивезення росіян уже триває, у район направлено транспорт.

Зокрема, у ніч на 12 серпня губернатор заявив, що в Грайворонському міському окрузі сталося аварійне відключення електроенергії, без світла залишилися жителі тринадцяти населених пунктів.

Красноярузький район розташований на північному заході Білгородської області, від райцентру, Красної Яруги, до Суджі в Курській області. До початку операції ЗСУ прикордонний пункт між російською Колотилівкою та українською Покровкою був єдиним працюючим КПП на російсько-українському кордоні.

Нагадаємо, РФ евакуювала понад 76 тис. людей з Курської області. За даними міністерстві з надзвичайних ситуацій Росії, у 60 тимчасових пунктах розміщення перебувають понад 4,3 тисячі осіб.

Як повідомлялося, у Хомутовському районі Курської області місцева влада оголосила так звану «добровільну евакуацію».

До слова, аналітики повідомили, що Росія, ймовірно, оголосила контртерористичну операцію (КТО) для пом’якшення наслідків українського вторгнення в Курську область. ISW зазначає, що таке рішення має на меті запобігти внутрішній паніці та зменшити негативну реакцію.