Єгипет відмовився допомагати Путіну і почав виробляти боєприпаси для України

Єгипет мав намір використовувати свої потужності з виробництва зброї для України як «важіль» для отримання передових військових товарів США

Влада Єгипту призупинила план таємного постачання ракет до Росії після переговорів з високопоставленими чиновниками США минулого місяця і натомість вирішила виробляти артилерійські боєприпаси для України. Про це повідомляє The Washington Post.

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Але згідно з п’ятьма «злитими» документами розвідки США, президент Єгипту Абдель Фатаха ас-Сісі на початку березня відмовився від планів постачання Москві. Хоча Єгипет має давні дипломатичні та військові відносини з Росією, протягом десятиліть був головним союзником Америки на Близькому Сході та отримує понад $1 млрд доларів на рік військової допомоги США.

Документи свідчать про те, що Єгипет відклав московську угоду і схвалив продаж артилерійських снарядів калібру 152 мм і 155 мм США для передачі Україні.

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Також зазначається, що США намагалися залучити нових союзників і вкрай необхідну амуніцію для боротьби України проти РФ. Єгипет мав намір використовувати свої потужності з виробництва зброї для України як «важіль» для отримання передових військових товарів США.

Минулого тижня The Washington Post повідомляло про інший документ, який викрив таємну схему президента Єгипту Абделя Фатаха ас-Сісі в лютому щодо надання Росії до 40 тис.122-мм ракет Sakr-45, які можуть використовуватися в російських системах залпового вогню. Сісі нібито доручив своїм підлеглим тримати проєкт в таємниці, «щоб уникнути проблем із Заходом».