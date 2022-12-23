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«Кожен має підтримати». Блінкен представив українську формулу миру на зустрічі лідерів G7

Альона Боженко
glavcom.ua
«Кожен має підтримати». Блінкен представив українську формулу миру на зустрічі лідерів G7
Держсекретар США обговорив український мирний план із лідерами G7
фото із відкритих джерел

Держсекретар США назвав формулу миру Зеленського «хорошим початком»

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що обговорив мирну пропозицію України зі своїми колегами з «Великої сімки» після візиту глави Української держави Володимира Зеленського до Вашингтона. Про це повідомляє CNN.

«Я можу просто сказати вам, що ми дивимося на те, що він (Зеленський, - ред.) висунув. Я щойно дивився сьогодні вранці відео з нашими партнерами по G7. І це одна з речей, про які ми говорили», – сказав Блінкен журналістам.

Держсекретар США назвав формулу миру Зеленського «хорошим початком».

«Це речі, які кожен повинен спромогтися так чи інакше підтримувати», – додав він.

При цьому Блінкен не уточнив, скільки часу знадобиться США та Україні для спільної оцінки плану. Представник Ради національної безпеки Штатом Джон Кірбі заявив, що сторони домовилися про розгляд плану на зустрічі Зеленського зі своїм американським колегою Джо Байденом.

«З усіх наших розмов з Україною, включаючи вчорашні розмови між президентом Байденом і президентом Зеленським, ясно, що у нас одна й та сама мета: вільна та незалежна, процвітаюча, демократична Україна, яка демонструє, що принципи Статуту Організації Об'єднаних Націй дотримуються, зокрема щодо територіальної цілісності, суверенітету та незалежності, і це те, що вчора підтвердив президент», – сказав Блінкен.

Він також додав, що РФ не виявляє «жодної значущої зацікавленості» в дипломатії, спрямованій на припинення війни.

Зауважимо, раніше президент Зеленський неодноразово озвучував 10 пунктів миру від України:

1. Радіаційна та ядерна безпека;

2. Продовольча безпека;

3. Енергетична безпека;

4. Звільнення всіх полонених і депортованих;

5. Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку;

6. Виведення російських військ і припинення бойових дій;

7. Повернення справедливості, тобто трибунал для винних в агресії та компенсація збитків;

8. Протидія екоциду;

9. Гарантії безпеки для України, щоб не допустити ескалації;

10. Фіксація закінчення війни.

Нагадаємо, 9 грудня Зеленський анонсував українську формулу миру. Президент заявив, що українська формула миру сформульована так, що її пункти дають кожній державі й кожному лідеру змогу обрати той аспект, у якому може спрацювати рішучість саме цієї держави й цього лідера. Щоб крок за кроком Україна прийшла до необхідної безпеки.

Варто зауважити, що Сполучені Штати Америки та інші країни «Великої сімки» підтримують мирний план президента України Володимира Зеленського.

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Теги: Україна президент Ентоні Блінкен

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