Візит Зеленського до США: президент обіцяє швидку реалізацію домовленостей

Українська сторона намагатиметься реалізувати домовленості у найкоротші терміни

Президент Володимир Зеленський пообіцяв не гаятиме час і в найкоротші терміни приступити до реалізації всіх домовленостей, досягнутих під час поїздки у США. Таку заяву президент України зробив під час вечірнього відеозвернення.

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Український лідер розповів, що 26 грудня провів розширену нараду щодо підсумків візиту до Вашингтона.

«Час втрачати не будемо. Все, про що домовились у Сполучених Штатах, реалізуємо швидко. Настільки, наскільки це можливо», – зазначив Зеленський.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 21 грудня у Вашингтоні зустрівся із президентом США Джо Байденом. Перемовини тривали декілька годин. Під час зустрічі лідери обговорили питання подальшого ходу бойових дій в Україні, можливостей щодо навчання українських військових, посилення санкцій та заходів експортного контролю щодо Росії та допомогу Києву у сфері економіки та енергетики.

Це була перша поїздка Володимира Зеленського за кордон від початку повномасштабного вторгнення РФ.

До слова, триває 307-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Окупанти і далі зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Лиманському напрямках, на Куп’янському, Авдіївському та Запорізькому – намагаються покращити тактичне положення. На Новопавлівському та Херсонському напрямках противник обороняється.