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Візит Зеленського до США: президент обіцяє швидку реалізацію домовленостей

glavcom.ua
Візит Зеленського до США: президент обіцяє швидку реалізацію домовленостей
Сторони провели зустріч 21 грудня у Вашингтоні
фото: AP

Українська сторона намагатиметься реалізувати домовленості у найкоротші терміни

Президент Володимир Зеленський пообіцяв не гаятиме час і в найкоротші терміни приступити до реалізації всіх домовленостей, досягнутих під час поїздки у США. Таку заяву президент України зробив під час вечірнього відеозвернення.

Український лідер розповів, що 26 грудня провів розширену нараду щодо підсумків візиту до Вашингтона.

«Час втрачати не будемо. Все, про що домовились у Сполучених Штатах, реалізуємо швидко. Настільки, наскільки це можливо», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 21 грудня у Вашингтоні зустрівся із президентом США Джо Байденом. Перемовини тривали декілька годин. Під час зустрічі лідери обговорили питання подальшого ходу бойових дій в Україні, можливостей щодо навчання українських військових, посилення санкцій та заходів експортного контролю щодо Росії та допомогу Києву у сфері економіки та енергетики.

Це була перша поїздка Володимира Зеленського за кордон від початку повномасштабного вторгнення РФ.

До слова, триває 307-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Окупанти і далі зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Лиманському напрямках, на Куп’янському, Авдіївському та Запорізькому – намагаються покращити тактичне положення. На Новопавлівському та Херсонському напрямках противник обороняється.

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Теги: США Джозеф Байден війна Володимир Зеленський Україна

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