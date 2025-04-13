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Всупереч тяжкій долі був життєрадісною й щирою людиною. Згадаймо Богдана Усика

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Всупереч тяжкій долі був життєрадісною й щирою людиною. Згадаймо Богдана Усика
У 2023 році Богдан Усик підписав військовий контракт та став до лав Національної гвардії України
колаж: glavcom.ua

У Богдана Усика було важке дитинство – у віці семи років він втратив маму, а через рік – і батька

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо  Богдана Усика. 

На Донецькому напрямку 9 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання загинув командир другого відділення другого стрілецького взводу стрілецької роти другого стрілецького батальйону молодший сержант за контрактом, нацгвардієць Усик Богдан Анатолійович. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Петрівську селищну раду.  

Народився Богдан 30 травня 1999 року в селищі Петровому Олександрійського району Кіровоградської області. У хлопця було важке дитинство – у віці семи років він втратив маму, а через рік – і батька. Був під опікою спочатку тітки, а після її смерті – під опікою дядька.

У 2007 році хлопчина пішов до першого класу Петрівської загальноосвітньої школи І ступеня. У 2015 році став випускником комунального закладу «Петрівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів – гімназія». З 2015 по 2018 роки Богдан навчався у Криворізькому професійному гірничо-технологічному ліцеї, по закінченню якого отримав спеціальності: прохідник, машиніст електровоза, електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування.

З 2018 по 2020 роки навчався на заочній формі навчання в гірничо-електромеханічному коледжі Криворізького Національного університету за фахом технік-електромеханік гірничий.

В серпні 2018 року Усик Богдан влаштувався учнем прохідника на шахту «Покровська» у Кривому Розі. Через три місяці молодий шахтар став кріпильником третього розряду, зайнятим повний робочий день на підземних роботах, дільниці № 6 даної шахти.

У 2023 році Богдан Усик підписав військовий контракт та став до лав Національної гвардії України. Воїн пройшов військове навчання за кордоном. За час військової служби юнак зарекомендував себе грамотним та дисциплінованим військовослужбовцем.

Як розповіли у селищній раді, до виконання службових обов’язків Богдан Усик ставився з високим рівнем відповідальності. Був ініціативним, організованим, самостійним, ввічливим, добрим, наполегливим у досягненні намічених цілей. Користувався повагою серед побратимів.

Військовослужбовець Національної гвардії України Усик Богдан Анатолійович за час служби був нагороджений відзнакою Президента України «За оборону України»; подякою 21-ої окремої бригади охорони громадського порядку імені Петра Калнишевського за сумлінне виконання службових обов’язків, високі досягнення в службово-бойовій діяльності, професіоналізм, зразкову військову дисципліну та був нагороджений відомчою заохочувальною відзнакою – нагрудним знаком «За доблесну службу».

У кінці травня Богдану Усику мало б виповнитися 26, але тепер йому навічно 25…
У кінці травня Богдану Усику мало б виповнитися 26, але тепер йому навічно 25…
фото: Петрівська селищна рада

«До останнього свого подиху він залишався вірний військовій присязі та Україні. Всупереч тяжкій військовій реальності Богдан зберіг доброту серця та залишив світлий спомин про себе в памʼяті побратимів. Багато хто з нас знав Богдана з дитинства. Про нього можна говорити лише добрі слова, згадувати лише з теплом. Це була відкрита, порядна, привітна, усміхнена, довірлива, добра, ласкава, щира, чуйна, скромна і життєрадісна з дитинства до останніх хвилин свого життя молода людина, завжди готова прийти на допомогу, підтримати добрим словом і справою», – написали у Петрівській селищній раді.

Життя захисника обірвалося 9 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу села Єлизаветівка Покровського району Донецької області. У кінці травня воїну мало б виповнитися 26, але тепер йому навічно 25…

У Богдана Усика залишилися тітка, сестра, брати, племінниця. 

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна пам'ять українці хвилина мовчання

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