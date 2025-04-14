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Новим мером столиці Фінляндії стане політик російського походження: досьє

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Новим мером столиці Фінляндії стане політик російського походження: досьє
Кандидат у мери Гельсінкі писав для російськомовної «Фінської газети», ще коли вона мала назву «Спектр» і зокрема поширювала антиукраїнську пропаганду
фото: Matti Myller / Yle

Сазонов заявляє, що засуджує російську агресію та підтримує санкції проти РФ

У Фінляндії 13 квітня закінчилися подвійні регіональні та муніципальні вибори. У столиці країни Гельсінкі з невеликим відривом перемогла Коаліційна партія – мером міста став Даніель Сазонов, який має російське походження і до початку повномасштабного вторгнення писав колонки для російськомовної «Фінської газети». Як передає «Главком», про це повідомляє державний фінський мовник Yle.

Сазонов народився в Гельсінкі і отримав фінське громадянство у девʼять років, відмовившись від російського. Каже, що з РФ його нічого не повʼязує і він не був там «роками».

Раніше він був заступником мера Гельсінкі і відповідав за соціальну сферу. Окрім того, фінське видання Iltalehti раніше повідомляло, що Сазонов активно писав для антиукраїнської пропагандистської «Фінської газети», яка має тісні звʼязки з російським режимом у Кремлі. Сам політик каже, що писав для того, щоб розповісти російськомовним жителям Фінляндії про фінську політику.

Перестав це робити через кілька місяців після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році і запевняє, що відтоді не контактує з виданням. Усе тому, що перестав бути впевненим, що воно однозначно засуджує незаконну агресивну війну Росії.

Останню колонку Сазонова опублікували в числі газети за травень – червень 2022 року – вона була про допомогу українським біженцям. У попередньому номері за березень – квітень він розкритикував російське вторгнення і теж закликав підтримати українців, які тікали від війни. В інших текстах, що вийшли у 2022 році, Сазонов писав переважно про події в Гельсінкі.

Сазонов каже, що засуджує російську агресію, підтримує санкції проти РФ, а також підтримував Україну у своїх публікаціях.

Секретар Коаліційної партії Тімо Ело вважає, що Сазонов писав свої статті з добрими намірами. За його словами, Сазонов займався інтеграцією російськомовного населення у Фінляндії.

До слова, парламент Фінляндії одностайно схвалив пропозицію уряду й заборонив росіянам купувати нерухомість у країні через загрозу національній безпеці. 

Повідомляється, що ця ідея в країні виникла ще у вересні 2024 року. Тоді зазначалось, що в документі не називатимуть чітко держави,  але закон поширюватиметься на громадян тієї країни, яка «порушила територіальну цілісність, суверенітет і незалежність іншої держави і може загрожувати безпеці Фінляндії».

Водночас Росія розпочала навчання, які імітують можливий напад на Фінляндію та країни Балтії. 

Згідно з оборонними звітами, Росія відпрацьовує сценарії масштабного нападу із залученням десятків тисяч військових. Джерела в НАТО повідомили, що загалом вважається можливим напад російських військових на Фінляндію, Норвегію чи країни Балтії. 

Також Фінляндія залишить кордон із Росією закритим через потенційні загрози. Про це повідомила газета Turun Sanomat з посиланням на прем'єр-міністра країни Петтері Орпо.

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Теги: Фінляндія політика

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