Сьогодні день весняного рівнодення: заборони, традиції та народні прикмети

Весняне рівнодення – це астрономічне явище, коли день і ніч мають майже рівну тривалість

Сьогодні заборонено кричати на дітей та кривдити їх

Щорічно в березні настає день весняного рівнодення, коли тривалість дня і ночі зрівнюються. Це також є початком астрономічної весни, що символізує відродження природи та початок нового життєвого циклу. У 2025 році весняне рівнодення відбулося 20 березня о 11:01 за східноєвропейським часом. Про заборони, традиції та народні прикмети на весняне рівнодення розповідає «Главком».

Що означає весняне рівнодення

Весняне рівнодення – це астрономічне явище, коли день і ніч мають майже рівну тривалість. В цей момент Сонце перетинає небесний екватор, переходячи до Північної півкулі, що знаменує початок астрономічної весни. Після цього дні стають довшими, а ночі коротшими, що символізує перемогу світла над темрявою.

Це явище відбувається щорічно між 19 і 21 березня, а у 2025 році весняне рівнодення припало на 20 березня об 11:01 за київським часом. У Південній півкулі в цей час відзначають осіннє рівнодення, що знаменує прихід осені.

20 березня – День весняного рівнодення фото: depositphotos.com

З давніх часів цей день вважався моментом оновлення, початком нового циклу природи і підготовки до родючого сезону. Багато культур надавали цьому явищу містичне значення, пов’язане з балансом між світлом і темрявою.

Що не можна робити у день весняного рівнодення:

Кричати на дітей та кривдити їх.

З’ясовувати стосунки та провокувати конфлікти.

Відмовляти в проханнях, інакше так можна накликати лихо в хату.

Думати про погане, щоб увесь рік не став таким самим.

Лягати спати надто пізно, інакше бід не оминути.

Вирушати в дорогу – потрібно бути обережними і не ризикувати.

Експериментувати із зовнішністю.

Брати участь у багатолюдних заходах.

В цей день потрібно:

Прибрати в домі й викинути мотлох.

Принести вербу, яка розпустилася, і вимести нею з дому все старе і негативне.

Легенько відшмагати вербою хвору людину – щоб одужала, і здорову – щоб не хворіла

Залишити кілька гілочок верби в домі – щоб захистити його і домочадців від нечистої сили, а також смутку і печалі.

Помиритися з тим, з ким були в сварці.

Закоханим потрібно обов'язково побачитися в цей день й побути разом, щоб почуття довго не згасали.

Традиції весняного рівнодення

У давнину у цей день пекли булочки або печиво у формі жайворонків. Такими пташками пригощали дітей. Вважалося, що їм в цей день треба особливо догоджати, тоді вони виростуть люблячими і піклуватимуться про батьків.

Також в булочки перед випічкою ховали різні дрібниці – ягідку, нитку, цибулину. По тому, що кому попадеться, визначали його подальшу долю. Дівчата в день весняного рівнодення співали пісні-веснянки, а юнаки розпалювали багаття – через них стрибали самі й водили худобу, щоб не хворіти.

Прикмети у день весняного рівнодення:

З дахів капає – буде родючий рік.

Якщо до вечора похолодало – чекайте на заморозки.

Прилетіли журавлі цього дня – весна буде пізньою.

Мороз у день весняного рівнодення – ще сорок днів буде така погода.

Вже прилетіли з вирію птахи – добре вродить хліб.

Нагадаємо, що у березні 2025 року відбудеться рідкісне астрономічне явище – часткове сонячне затемнення. Це явище належить до циклу сонячних затемнень, що повторюються з певною періодичністю. Подібні події дають астрономам можливість досліджувати атмосферу Сонця та інші космічні процеси. Отже, воно цікаве не лише з естетичної точки зору, а й з наукової.