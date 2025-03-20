Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Сьогодні день весняного рівнодення: заборони, традиції та народні прикмети

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Сьогодні день весняного рівнодення: заборони, традиції та народні прикмети
Весняне рівнодення – це астрономічне явище, коли день і ніч мають майже рівну тривалість
фото: glavcom.ua

Сьогодні заборонено кричати на дітей та кривдити їх

Щорічно в березні настає день весняного рівнодення, коли тривалість дня і ночі зрівнюються. Це також є початком астрономічної весни, що символізує відродження природи та початок нового життєвого циклу. У 2025 році весняне рівнодення відбулося 20 березня о 11:01 за східноєвропейським часом. Про заборони, традиції та народні прикмети на весняне рівнодення розповідає «Главком».

Що означає весняне рівнодення

Весняне рівнодення – це астрономічне явище, коли день і ніч мають майже рівну тривалість. В цей момент Сонце перетинає небесний екватор, переходячи до Північної півкулі, що знаменує початок астрономічної весни. Після цього дні стають довшими, а ночі коротшими, що символізує перемогу світла над темрявою.

Це явище відбувається щорічно між 19 і 21 березня, а у 2025 році весняне рівнодення припало на 20 березня об 11:01 за київським часом. У Південній півкулі в цей час відзначають осіннє рівнодення, що знаменує прихід осені.

20 березня – День весняного рівнодення
20 березня – День весняного рівнодення
фото: depositphotos.com

З давніх часів цей день вважався моментом оновлення, початком нового циклу природи і підготовки до родючого сезону. Багато культур надавали цьому явищу містичне значення, пов’язане з балансом між світлом і темрявою.

Що не можна робити у день весняного рівнодення:

  • Кричати на дітей та кривдити їх.
  • З’ясовувати стосунки та провокувати конфлікти.
  • Відмовляти в проханнях, інакше так можна накликати лихо в хату.
  • Думати про погане, щоб увесь рік не став таким самим.
  • Лягати спати надто пізно, інакше бід не оминути.
  • Вирушати в дорогу – потрібно бути обережними і не ризикувати.
  • Експериментувати із зовнішністю.
  • Брати участь у багатолюдних заходах.

В цей день потрібно:

  • Прибрати в домі й викинути мотлох.
  • Принести вербу, яка розпустилася, і вимести нею з дому все старе і негативне.
  • Легенько відшмагати вербою хвору людину – щоб одужала, і здорову – щоб не хворіла
  • Залишити кілька гілочок верби в домі – щоб захистити його і домочадців від нечистої сили, а також смутку і печалі.
  • Помиритися з тим, з ким були в сварці.
  • Закоханим потрібно обов'язково побачитися в цей день й побути разом, щоб почуття довго не згасали.

Традиції весняного рівнодення

У давнину у цей день пекли булочки або печиво у формі жайворонків. Такими пташками пригощали дітей. Вважалося, що їм в цей день треба особливо догоджати, тоді вони виростуть люблячими і піклуватимуться про батьків.

Сьогодні день весняного рівнодення: заборони, традиції та народні прикмети фото 1

Також в булочки перед випічкою ховали різні дрібниці – ягідку, нитку, цибулину. По тому, що кому попадеться, визначали його подальшу долю. Дівчата в день весняного рівнодення співали пісні-веснянки, а юнаки розпалювали багаття – через них стрибали самі й водили худобу, щоб не хворіти.

Прикмети у день весняного рівнодення:

  • З дахів капає – буде родючий рік.
  • Якщо до вечора похолодало – чекайте на заморозки.
  • Прилетіли журавлі цього дня – весна буде пізньою.
  • Мороз у день весняного рівнодення – ще сорок днів буде така погода.
  • Вже прилетіли з вирію птахи – добре вродить хліб.

Нагадаємо, що у березні 2025 року відбудеться рідкісне астрономічне явище – часткове сонячне затемнення. Це явище належить до циклу сонячних затемнень, що повторюються з певною періодичністю. Подібні події дають астрономам можливість досліджувати атмосферу Сонця та інші космічні процеси. Отже, воно цікаве не лише з естетичної точки зору, а й з наукової.

Читайте також:

Теги: свята українці Україна весна традиції свято

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна та Афганістан: чому порівняння є маніпуляцією
Чому Україну не можна порівнювати з Афганістаном: головні аргументи
11 березня, 19:35
Трамп хоче отримати тріумф «миротворця»
Трамп пробує підкупити Путіна на бодай тимчасовий мир
13 березня, 20:11
У РФ готуються оголосити про начебто «перемогу» у війні проти України до так званої «круглої дати» – 24 лютого 2025 року
Розвідка повідомила, як російська пропаганда готується «відзначати» роковини вторгнення
21 лютого, 10:00
Джорджія Мелоні назвала Альянс найкращою структурою для гарантування миру
Премʼєрка Італії назвала гарантію безпеки, яку вважає найкращою для України
27 лютого, 06:18
Український президент Володимир Зеленський відвідає сьогодні Вашингтон
Не лише з Трампом: з’явився графік зустрічей Зеленського у США
28 лютого, 07:08
Сибіга пояснив, що саме передбачатиме 30-денне перемир’я
Сибіга пояснив, що саме передбачатиме 30-денне перемир’я
11 березня, 21:43
Еммануель Макрон детально описав чотири основні елементи гарантій безпеки для України
Макрон пояснив, як Європа планує гарантувати безпеку України
15 березня, 21:58
Трамп: Нам потрібно було змусити Україну робити правильні речі, це була не проста ситуація
Трамп прокоментував суперечку із Зеленським у Білому домі
18 березня, 08:22
Зеленський поспілкувався з журналістами 19 березня
Зеленський назвав тему, яка буде найскладнішою під час перемовин
Сьогодні, 00:10

Суспільство

Сьогодні день весняного рівнодення: заборони, традиції та народні прикмети
Сьогодні день весняного рівнодення: заборони, традиції та народні прикмети
Україна опустилася в рейтингу щастя
Україна опустилася в рейтингу щастя
На початку війни двічі був у російському полоні. Згадаймо Максима Цегельника
На початку війни двічі був у російському полоні. Згадаймо Максима Цегельника
Дрони атакували нафтобазу в Енгельсі
Дрони атакували нафтобазу в Енгельсі
Брифінг Зеленського перервав дзвінок: деталі
Брифінг Зеленського перервав дзвінок: деталі
Брифінг президента Зеленського: головні тези
Брифінг президента Зеленського: головні тези

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
189K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 березня: ситуація на фронті
66K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 березня 2025
34K
Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату
29K
ISW: Росіяни застосували нову тактику обману на Курщині, що є воєнним злочином
8506
Ексзаступник міністра отримав підозру у зловживаннях майже на 30 млн
5173
Американці спалюють автомобілі Tesla. Маск знайшов винних

Новини

Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату
Вчора, 15:31
Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
18 березня, 09:23
18 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
18 березня, 00:05
Новий рік під пальмами? Метеорологиня розповіла, як зміняться зими в Україні
17 березня, 11:07
17 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 березня, 00:01
16 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 березня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua