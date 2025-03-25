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Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

CБУ – 33

glavcom.ua
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СБУ сьогодні діє так, як повинна діяти потужна спецслужба воєнного часу
колаж: glavcom.ua

Тридцять і три роки

Головна українська спецслужба відзначає сьогодні 33 роки з дня створення. Крім традиційних привітань, це ще і привід поговорити про те, як змінилась СБУ, і яка її роль у сьогоднішній війні.

Мабуть, всі погодяться, що з цих 33-х років найважчими і ключовими є останні три роки повномасштабного вторгнення. СБУ сьогодні діє так, як повинна діяти потужна спецслужба воєнного часу.

Зміни, які провів Василь Малюк, очоливши СБУ у липні 2022-го, стали визначальними. Він, без перебільшення, – найкращий голова в історії Служби, який зміг швидко і кваліфіковано перебудувати її роботу під час війни.

Не випадково СБУ сьогодні має найвищий рівень довіри суспільства серед усіх правоохоронних органів, який, до того ж, є рекордним за всі роки Незалежності. За рахунок чого?

По-перше, дії підлеглих Василя Малюка на лінії фронту. СБУ розробила дієву стратегію використання безпілотників для різних задач – на полі бою і у глибокому тилу РФ. Від морських дронів до далекобійних ударних БпЛА. А спецпризначенці Служби входять у трійку кращих підрозділів за ефективністю роботи з дронами.

Загалом з початку війни СБУ знищила: понад 1 700 російських танків, більше 3 тис. ББМ, понад 550 РЕБів і 250 засобів ППО. Василь Малюк створив у складі СБУ ефективні «антидронові» розрахунки. Вони успішно збивають російські «Суперками», «Орлани», «Зали» і «Ланцети». А кібера СБУ – вираховують і знищують екіпажі, які керують цими дронами.

По-друге, вдалі операції СБУ у тилу ворога, на території РФ. Два удари по Кримському мосту, враження 11 кораблів РФ у Чорному морі морськими дронами, удари по НПЗ і збройних складах – СБУ щоразу знаходить нові технологічні рішення, які шокують ворога.

Спецслужба вразила вже майже 200 надважливих об’єктів – військових аеродромів, складів зброї, НПЗ і нафтобаз, заводів, які виробляють дрони й КАБи. Росія втратила мільярди доларів, які могла витратити на війну. Варто сказати, що російські воєнні злочинці не почувають себе у безпеці і на території РФ. Операції Служби проти зрадників проходили навіть у Москві.

По-третє, активно діє контррозвідка Служби, очищаючи країну від диверсантів і ворожої агентури. Кожен затриманий зрадник чи зруйнована агентурна мережа – це десятки або сотні врятованих життів українців.

Саме контррозвідники СБУ запобігли низці масштабних терактів, які ворог готував у Києві та інших тилових містах. Наша контррозвідка постійно переграє противника та знаходиться на крок попереду росіян у цій війні.

З початку повномасштабної війни СБУ викрила понад 100 агентурних мереж. Про якість роботи говорить той факт, що Служба затримує 100% завербованих росіянами паліїв військового майна і підривників. Серед затриманих контррозвідкою також відомі політики з різних політсил, які вели підривну діяльність проти України в інтересах Кремля.

Служба зустрічає професійне свято у статусі однієї з ключових ланок Сил безпеки та оборони.

Сьогодні варто згадати цитату голови СБУ Василя Малюка: «Смерть – це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам на нашій землі».

Думаю, ці слова стануть девізом української спецслужби на довгі роки.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна українці СБУ ворог свято Василь Малюк росія

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