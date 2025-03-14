Фінляндія засудила російського неонациста до довічного за воєнні злочини в Україні

Воїслов Торден, більш відомий як Ян Петровський, скоїв п'ять злочинних діянь у Луганській області

Командир неонацистського угрупування «Русич» віддавав накази і сам розстрілював українських військових

Суд у Фінляндії засудив росіянина Воїслова Тордена (Яна Петровського) до довічного ув'язнення за військові злочини, скоєні на території України у 2014-2015 роках. Про це повідомляє «Главком» з Yle.

Торден був одним із командирів неонацистського угрупування «Русич», яке воювало на боці бойовиків так званої «ЛНР». Наявні докази свідчать про те, що він скоїв п'ять злочинних діянь у Луганській області 5 вересня 2014 року. Суд відхилив одне з обвинувачень.

Торден як заступник командира віддавав накази і сам розстрілював українських військових. Докази злочинів здебільшого складаються з відеозаписів, оскільки угруповання знімало та публікувало ці ролики.

На суді Торден відкинув усі звинувачення і заперечував свою причетність до воєнних злочинів.

Нагадаємо, російського бойовика затримала поліція Фінляндії 25 серпня 2023 року. Офіс генерального прокурора України повідомив, що хоче екстрадувати його.Він був відомий завдяки своїм зв'язкам в ультраправих колах, також Торден воював на боці Башара Асада в Сирії.

Наприкінці серпня стало відомо, що Торден попросив екстрадувати його до РФ.

До слова, Верховний суд Фінляндії відмовив у запиті Україні з приводу екстрадиції воєнного злочинця РФ «диверсійно-штурмової розвідувальної групи «Русич», неонациста Воїслава Тордена.