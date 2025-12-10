Окупаційний керівник Херсонщини Сальдо хоче передати Азовське узбережжя Білорусі

Переговори з Мінськом щодо передачі Херсонської землі ведуться щонайменше з літа 2024 року

Гауляйтер окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо заявив про готовність надати Білорусі частину узбережжя Азовського та Чорного морів для будівництва баз відпочинку та санаторіїв. За його словами, відповідні переговори щодо передачі землі вже відбулися. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що переговори з білоруськими структурами ведуться щонайменше з літа 2024 року. На закритих нарадах обговорюються конкретні ділянки, розташовані між Генічеськом та Арабатською Стрілкою, які можуть бути передані у довгострокове користування. У вузькому колі Сальдо нібито називає це «обміном політичною лояльністю Мінська», що дозволяє Москві надати легітимності присутності білоруських структур на тимчасово окупованій території (ТОТ).

Аналітики ЦНС припускають, що анонсовані курортні зониьє лише прикриттям. Насправді ці території, ймовірно, будуть використані як закриті логістичні бази, пункти та майданчики для розгортання силових структур Росії та Білорусі.

У ЦНС вважають, що такий крок дозволяє Кремлю зміцнити контроль над ТОТ, залучити союзників та обійти норми міжнародного права, створюючи фактичну військово-політичну присутність на території України.

Херсонська область розглядається Москвою як ресурсна зона, а курортна риторика є лише фасадом для посилення військової та політичної присутності союзних сил, підсумовують у Центрі національного спротиву.

Як відомо, на тимчасово окупованих територіях України російські окупаційні адміністрації почали використовувати соціальні служби як інструмент репресій проти місцевих дітей. У Генічеську окупанти, зокрема, трансформували «комісію у справах неповнолітніх» на каральний орган. Він примушує підлітків із так званих «проблемних сімей» проходити через трудові табори під виглядом «патріотичного виховання».

Крім того, на тимчасово окупованій території Херсонської області російська окупаційна адміністрація розпочала кампанію з так званого «прикріплення» місцевих жителів до поліклінік за російськими полісами обов'язкового медичного страхування (ОМС РФ). Хоча офіційно це називається «впорядкуванням медичного обслуговування», насправді окупанти створюють повний реєстр населення для фіксації адрес, контролю переміщення та обліку.

До слова, окупаційна адміністрація на тимчасово захоплених територіях Запорізької області намагається легалізувати примусову мобілізацію місцевих жителів, зокрема в Мелітополі. Як повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), Росія ухвалила закон, який дозволяє проводити призов до армії протягом усього року – із 1 січня по 31 грудня. Хоча раніше обіцяли «звільнити місцевих від служби», нові правила формально поширюються і на окуповані райони України.

За новими нормами, будь-який мешканець Мелітополя чи навколишніх сіл може отримати електронну повістку і повинен з’явитися до так званого «військкомату» протягом 30 днів. Окупаційні «військові комісаріати» вже отримали вказівки з Москви скласти списки чоловіків від 18 до 50 років, «придатних до служби».