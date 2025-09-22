Головна Світ Соціум
Сальдо загинув унаслідок удару по Криму? Заява прессекретаря колаборанта

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Сальдо загинув унаслідок удару по Криму? Заява прессекретаря колаборанта
Повідомлялося, що колаборант Сальдо після атаки зник із публічного простору
фото: РИА

Сьогодні в столиці РФ Сальдо підписав «угоду з Нікарагуа»

Очільник окупаційної адміністрації на Херсонщині Володимир Сальдо живий і наразі знаходиться в Москві з робочою поїздкою. Про це повідомив його прессекретар Володимир Василенко, коментуючи чутки про смерть Сальдо, передає «Главком».

«Володимир Васильович наразі перебуває в доброму здоров'ї і знаходиться з робочою поїздкою в Москві», – сказав Василенко. За його словами, сьогодні в столиці РФ Сальдо підписав «угоду з Нікарагуа».

Російська сторона також заявила, що раніше низка українських та проукраїнських джерел повідомляли: Сальдо міг перебувати в санаторії під час удару Сил оборони по Криму, після чого він зник із публічного простору.

Як повідомлялося, на південному узбережжі тимчасово окупованого Криму увечері 21 вересня сталася серія вибухів, що спричинили пожежу поблизу селища Санаторне (район Яхт Хауса «Форос»). Місцеві жителі повідомляли про пошкодження елітного комплексу «Форос», який з радянських часів використовувався, як місце відпочинку партійної та військової еліти. Внаслідок інциденту є загиблі та постраждалі.

Згідно з інформацією, «в санаторії перебували дуже важливі гості». На сайті санаторію зазначено, що 21 вересня ресторан був закритий на спецобслуговування.

Теги: Крим Володимир Сальдо

Серед фігурантів, які отримали підозру, – 54 «посадовці» місцевої окупаційної адміністрації, незаконних збройних формувань і «судових органів» країни-агресора
СБУ оголосила підозру 147 поплічникам РФ у Криму, 32 – засуджено
Сьогодні, 14:41
Раніше щодо нього було обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту у справі про наклеп
У Росії затримали ексдепутата Держдуми від Криму Руслана Бальбека
Сьогодні, 14:31
Бійці спецпідрозділу «Примари» уразили ворожі літаки-амфібії Бе-12 «Чайка»
У Криму розвідка вперше в історії спалила російські літаки-амфібії Бе-12
Сьогодні, 08:48
Сефершаєв не візьме участі у головному старті року
Кримський борець, який підтримує війну, через проблеми з візою пропустить чемпіонат світу
13 вересня, 20:31
Знищено РЛС до комплексу С-300
Сили оборони знищили радіолокаційну станцію росіян в Криму
1 вересня, 09:28
Кількість першокласників в окупованому Севастополі різко знизилася
Кількість першокласників в окупованому Севастополі різко знизилася
31 серпня, 08:07
У Криму пролунали вибухи
Окупований Крим атакували безпілотники
28 серпня, 02:46
Експеримент у Криму. Що пропонують російські ліберали
Експеримент у Криму. Що пропонують російські ліберали
27 серпня, 09:21
Прощання з ліквідованим окупантом відбулося в анексованій Керчі
ЗСУ на фронті ліквідували кандидата у майстри спорту України з боксу
23 серпня, 10:31

В Італії спалахнули масові протести (фото)
В Італії спалахнули масові протести (фото)
Сальдо загинув унаслідок удару по Криму? Заява прессекретаря колаборанта
Сальдо загинув унаслідок удару по Криму? Заява прессекретаря колаборанта
Головна російська пропагандистка вперше зізналася, що хвора на рак
Головна російська пропагандистка вперше зізналася, що хвора на рак
Авіакомпанії вигадали підступний спосіб отримати більше грошей з пасажирів
Авіакомпанії вигадали підступний спосіб отримати більше грошей з пасажирів
Парацетамол під час вагітності та ризик аутизму: дослідники у США знайшли зв'язок
Парацетамол під час вагітності та ризик аутизму: дослідники у США знайшли зв'язок
Попит на приватні бункери в Німеччині різко зріс після вторгнення дронів РФ до Польщі
Попит на приватні бункери в Німеччині різко зріс після вторгнення дронів РФ до Польщі

Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
Сьогодні, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Сьогодні, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
