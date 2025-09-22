Сальдо загинув унаслідок удару по Криму? Заява прессекретаря колаборанта

Сьогодні в столиці РФ Сальдо підписав «угоду з Нікарагуа»

Очільник окупаційної адміністрації на Херсонщині Володимир Сальдо живий і наразі знаходиться в Москві з робочою поїздкою. Про це повідомив його прессекретар Володимир Василенко, коментуючи чутки про смерть Сальдо, передає «Главком».

«Володимир Васильович наразі перебуває в доброму здоров'ї і знаходиться з робочою поїздкою в Москві», – сказав Василенко. За його словами, сьогодні в столиці РФ Сальдо підписав «угоду з Нікарагуа».

Російська сторона також заявила, що раніше низка українських та проукраїнських джерел повідомляли: Сальдо міг перебувати в санаторії під час удару Сил оборони по Криму, після чого він зник із публічного простору.

Як повідомлялося, на південному узбережжі тимчасово окупованого Криму увечері 21 вересня сталася серія вибухів, що спричинили пожежу поблизу селища Санаторне (район Яхт Хауса «Форос»). Місцеві жителі повідомляли про пошкодження елітного комплексу «Форос», який з радянських часів використовувався, як місце відпочинку партійної та військової еліти. Внаслідок інциденту є загиблі та постраждалі.

Згідно з інформацією, «в санаторії перебували дуже важливі гості». На сайті санаторію зазначено, що 21 вересня ресторан був закритий на спецобслуговування.