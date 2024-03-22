Фонд держмайна продає квартиру гауляйтера Сальдо

Оголошення про реалізацію санкційного майна уже на сайті Prozorro.Продажі

Фонд держмайна України (ФДМУ) виставив на продаж квартири російського олігарха Михайла Шелкова і гауляйтера Володимира Сальдо. Обидві знаходяться в Одесі Про це повідомив глава ФДМУ Віталій Коваль.

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«Йдеться про активи Михайла Шелкова та Володимира Сальдо, які знаходяться в Одесі у Приморському районі, неподалік пляжу Аркадія», – розповів він.

Як зазначив Коваль, загальна площа житла – 175,5 кв м і 128,5 кв м, а вартість – 7,5 млн грн та 3,7 млн грн відповідно.

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Покупець буде зобов’язаний сплатити витрати, пов’язані з підготовкою до продажу об’єкта та заборгованість за комунальні послуги. Оголошення про реалізацію санкційного майна уже на сайті Prozorro.Продажі. Аукціони стартують 17 квітня.

Фонд держмайна виставив на продаж квартири російського олігарха і гауляйтера Сальдо фото: Telegram/Віталій Коваль

Нагадаємо, Малиновський районний суд Одеси визнав херсонського колаборанта Володимира Сальдо винним у державній зраді та засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення у справі за другим позовом Міністерства юстиції України про застосування санкцій щодо колаборанта Володимира Сальдо.

До слова, представники Служби безпеки України стоять за ліквідацією зрадників і військових злочинців на окупованих територіях і всередині РФ. Йдеться, зокрема, про Іллю Ківу та Владлена Татарського.