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Фонд держмайна продає квартиру гауляйтера Сальдо

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Фонд держмайна продає квартиру гауляйтера Сальдо
Вартість квартири колаборанта Сальдо складає 3,7 млн грн
фото з відкритих джерел

Оголошення про реалізацію санкційного майна уже на сайті Prozorro.Продажі

Фонд держмайна України (ФДМУ) виставив на продаж квартири російського олігарха Михайла Шелкова і гауляйтера Володимира Сальдо. Обидві знаходяться в Одесі Про це повідомив глава ФДМУ Віталій Коваль.

«Йдеться про активи Михайла Шелкова та Володимира Сальдо, які знаходяться в Одесі у Приморському районі, неподалік пляжу Аркадія», – розповів він.

Як зазначив Коваль, загальна площа житла – 175,5 кв м і 128,5 кв м, а вартість – 7,5 млн грн та 3,7 млн грн відповідно.

Покупець буде зобов’язаний сплатити витрати, пов’язані з підготовкою до продажу об’єкта та заборгованість за комунальні послуги. Оголошення про реалізацію санкційного майна уже на сайті Prozorro.Продажі. Аукціони стартують 17 квітня.

Фонд держмайна виставив на продаж квартири російського олігарха і гауляйтера Сальдо
Фонд держмайна виставив на продаж квартири російського олігарха і гауляйтера Сальдо
фото: Telegram/Віталій Коваль

Нагадаємо, Малиновський районний суд Одеси визнав херсонського колаборанта Володимира Сальдо винним у державній зраді та засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення у справі за другим позовом Міністерства юстиції України про застосування санкцій щодо колаборанта Володимира Сальдо.

До слова, представники Служби безпеки України стоять за ліквідацією зрадників і військових злочинців на окупованих територіях і всередині РФ. Йдеться, зокрема, про Іллю Ківу та Владлена Татарського.

Читайте також: Сальдо, Царьов, Кива – колаборанти, нагороджені державою... Україна
Теги: Фонд державного майна Володимир Сальдо квартира

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