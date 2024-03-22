Фонд держмайна продає квартиру гауляйтера Сальдо
Оголошення про реалізацію санкційного майна уже на сайті Prozorro.Продажі
Фонд держмайна України (ФДМУ) виставив на продаж квартири російського олігарха Михайла Шелкова і гауляйтера Володимира Сальдо. Обидві знаходяться в Одесі Про це повідомив глава ФДМУ Віталій Коваль.
«Йдеться про активи Михайла Шелкова та Володимира Сальдо, які знаходяться в Одесі у Приморському районі, неподалік пляжу Аркадія», – розповів він.
Як зазначив Коваль, загальна площа житла – 175,5 кв м і 128,5 кв м, а вартість – 7,5 млн грн та 3,7 млн грн відповідно.
Покупець буде зобов’язаний сплатити витрати, пов’язані з підготовкою до продажу об’єкта та заборгованість за комунальні послуги. Оголошення про реалізацію санкційного майна уже на сайті Prozorro.Продажі. Аукціони стартують 17 квітня.
Нагадаємо, Малиновський районний суд Одеси визнав херсонського колаборанта Володимира Сальдо винним у державній зраді та засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Раніше Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення у справі за другим позовом Міністерства юстиції України про застосування санкцій щодо колаборанта Володимира Сальдо.
До слова, представники Служби безпеки України стоять за ліквідацією зрадників і військових злочинців на окупованих територіях і всередині РФ. Йдеться, зокрема, про Іллю Ківу та Владлена Татарського.
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