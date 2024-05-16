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Напад на Фіцо: що відомо про стан прем'єра Словаччини

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Напад на Фіцо: що відомо про стан прем'єра Словаччини
Після нападу Фіцо гелікоптером був доставлений до лікарні
фото з відкритих джерел

Деякі словацькі політики стверджують, що стан Роберта Фіцо важкий

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, у якого стріляли 15 травня, переніс операцію після нападу. Наразі він перебуває у лікарні.
Про це повідомляють Aktuality і Ta3.

Як зазначають місцеві видання, за ситуацією перед лікарнею Рузвельта в Банській Бистриці стежать телевізійники, багато з яких прибули з-за кордону. Однак лікарня не публікує жодної інформації про стан прем'єра.

Незадовго до опівночі віце-прем'єр і міністр навколишнього середовища Словаччини Томаш Тараба заявив, що життю Фіцо нічого не загрожує. За його словами, одна з куль потрапила у живіт прем'єр-міністра, інша – у суглоб (ймовірно, у суглоб руки).

За ситуацією перед лікарнею Рузвельта в Банській Бистриці стежать телевізійники
За ситуацією перед лікарнею Рузвельта в Банській Бистриці стежать телевізійники

Міністр внутрішніх справ країни Матус Сутай Естока назвав стрілянину політично вмотивованою спробою вбивства.  При цьому деякі словацькі політики стверджують, що стан Роберта Фіцо важкий. ЗМІ зазначають, що на прем'єра чекає довге відновлення. Деякі медіа вказують, що він прийшов до тями.

Фіцо після вогнепального поранення доставили гелікоптером до лікарні Рузвельта в Банській Бистриці, де його прооперували.

Як пишуть словацькі видання, біля шпиталя чергують кілька поліцейських підрозділів. Територія перед відділенням швидкої допомоги огороджена, туди нікого не пускають.

Нагадаємо, у словацькому місті Гандлова пролунало кілька пострілів біля місцевого Палацу культури, де відбувалося виїзне засідання уряду, коли прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо вийшов для спілкування з людьми. Фіцо отримав поранення і після замаху перебуває у тяжкому стані. Як заявив міністр оборони Роберт Каліняк на брифінгу,  Фіцо робили операцію, яка тривала  3,5 години.

Раніше міністр праці Словаччини Ерік Томаш Міністр сказав, що операція триватиме довше, ніж очікувалося, оскільки куля зачепила кілька органів. Більш детальну інформацію Томаш не розкрив.

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Теги: Словаччина напад Фіцо

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