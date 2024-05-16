Медики завершили оперувати Фіцо

Фіцо доставили в лікарню, а потім на операцію

Як розповів віцепрем'єр-міністр Словаччини Томаш Тараба, операція Фіцо минула добре і його життю нічого не загрожує

Медики завершили оперувати прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який став жертвою замаху. Він перебуває при тямі. Про це повідомляє Denník N.

Як розповів віцепрем'єр-міністр Словаччини Томаш Тараба, операція Фіцо минула добре і його життю нічого не загрожує.

«Він отримав важке поранення – одна куля пройшла через живіт, а друга влучила в суглоб. Відразу ж його доставили в лікарню, а потім на операцію», – сказав Тараба.

Він також заявив, що операція пройшла добре і що він надіється, що в кінцевому підсумку Фіцо виживе. Він додав, що зараз життю Фіцо «нічого не загрожує».

Нагадаємо, у словацькому місті Гандлова пролунало кілька пострілів біля місцевого Палацу культури, де відбувалося виїзне засідання уряду, коли прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо вийшов для спілкування з людьми. Фіцо отримав поранення і після замаху перебуває у тяжкому стані. Як заявив міністр оборони Роберт Каліняк на брифінгу, зараз Фіцо роблять операцію, яка триває вже 3,5 години.

Раніше міністр праці Словаччини Ерік Томаш Міністр сказав, що операція триватиме довше, ніж очікувалося, оскільки куля зачепила кілька органів. Більш детальну інформацію Томаш не розкрив.

До слова, російська пропагандистка Маргарита Симоньян вже звинуватила Україну в замаху на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

Письменник Юрай Цінтула, який у середу, 15 травня, вчинив замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, пояснив свій мотив.

Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прокоментував другу річницю повномасштабної війни в Україні, яку розв'язала Росія. На думку Фіцо, війна почалася у 2014 році з «розгулу українських неонацистів».