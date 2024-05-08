Президент Словаччини пропонує провести мирні переговори між Україною та РФ у Братиславі

Петер Пеллегріні наголосив, що Братислава має досвід проведення мирних переговорів

Президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що готовий запропонувати Братиславу для проведення мирних переговорів між Україною та Росією. Про це пише видання Aktuality.

За словами Пеллегріні, перед європейськими політиками, в тому числі словацькими, стоїть фундаментальний виклик – забезпечити мир в Україні, а відтак і в Європі, щоб не допустити реалізації трагічних сценаріїв.

«На жаль, зараз ми бачимо, що це не так. У контексті війни в Україні, гармати повільно починають брязкати в інших частинах Європи та світу. Говорять про введення військ безпосередньо в російсько-українську війну, багато хто розробляє плани військового конфлікту, а дипломатія стає жорсткішою у своїй лексиці», – сказав він.

Словацький президент наголосив на необхідності говорити про «про припинення вогню, про мирні сценарії», а також «активізувати дипломатію». Він зазначив, що 79 років без війни призвели до певної девальвації самого поняття миру, тому у світі сприймають його як належне.

За словами Пеллегріні, зброю треба розглядати «як крайній засіб». Він також додав, що Братислава має досвід проведення подібних мирних переговорів.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступив проти вступу України в НАТО. Він також висловився про перспективу примирення з Росією після війни. На думку Фіцо, членство України в Альянсі може спровокувати глобальний конфлікт.

Раніше Фіцо заявляв, що війна Росії почалася «з розгулу українських неонацистів». За його словами, військове вторгнення в Україну з боку РФ також полягає в тому, щоб «ввести Росію в оману, що НАТО не розширюватиметься далі на схід». Також словацький прем'єр схарактеризував можливе членство України в НАТО як хорошу основу «до початку Третьої світової війни».