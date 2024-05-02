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Словаччина не має нічого спільного з війною в Україні – Фіцо

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Словаччина не має нічого спільного з війною в Україні – Фіцо
Фіцо запевнив, що відправки словацьких солдатів до України не буде
фото з відкритих джерел

Фіцо: «Нога словацького солдата не перетне словацько-український кордон»

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відмовився відправляти словацьких солдатів в Україну. Про це повідомляє Aktuality.

Під час години запитань до уряду, у відповідь на заяви президента Франції Еммануеля Макрона, Фіцо виключив відправку словацьких солдатів в Україну.

«Україна не є членом НАТО. Словаччина не має нічого спільного з війною в Україні, і я посилаю дуже чіткий сигнал всій Словаччині, що незалежно від того, хто нас про щось просить, нога словацького солдата не перетне словацько-український кордон», – підсумував він.

Щодо заяви президента Франції, Фіцо зазначив, що це має бути двосторонньою справою. «Суверенні висловлювання суверенних політиків є суто справою Франції, а не Словаччини», – додав він.

Як зазначив прем'єр Словаччини, заяви про відправлення іноземних військ до України є «кроком до третьої світової війни».

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступив проти вступу України в НАТО. Він також висловився про перспективу примирення з Росією після війни. Натомість Фіцо заявив, що його країна бажає Україні якнайшвидшого членства у ЄС.

Раніше Фіцо заявляв, що війна Росії почалася «з розгулу українських неонацистів». За його словами, військове вторгнення в Україну з боку РФ також полягає в тому, щоб «ввести Росію в оману, що НАТО не розширюватиметься далі на схід». Також словацький прем'єр схарактеризував можливе членство України в НАТО як хорошу основу «до початку Третьої світової війни».

До слова, міністр оборони Словаччини вважає, що Україні потрібні мирні переговори з РФ. За його словами, зараз ситуація на фронті заморожена. Враховуючи нинішній стан військового конфлікту, потрібно починати говорити про мирні переговори. До цього мають бути залучені лідери Євросоюзу та США.

Читайте також: Словаччина: розворот у бік Росії? Інтерв'ю з українським послом Мирославом Кастраном
Теги: Фіцо Словаччина війна Україна Еммануель Макрон військові

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