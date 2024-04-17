Гетманцев анонсував новий етап боротьби з «чорним зерном»

«Чорне» зерно – це зерно, яке трейдери купили у фермерів за готівку й експортували його за кордон

«Питання «чорного зерна» вирішуватиметься через встановлення певних обмежень для експортерів»

Не дивлячись на істотне зменшення обсягів «чорного зерна», проблема з його експортом все одно залишається. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики від «Слуги народу» Данило Гетманцев у інтерв'ю «Главкому».

«Я відправив відповідного листа до БЕБ з переліком конкретних фактів щодо цього зерна. Зараз в комітеті розглядається відповідний законопроєкт, і, думаю, ми винесемо його вже у квітні до зали», – зауважив нардеп.

За його словами, питання «чорного зерна» вирішуватиметься через встановлення певних обмежень для експортерів – цей законопроєкт загалом підтримується ринком і, на думку Гетманцева, цей механізм запрацює та вже остаточно вирішить цю проблему.

«Чорне» зерно – це зерно, яке трейдери купили у фермерів за готівку й експортували його за кордон. У цьому є дві проблеми: якщо зерно куплено за готівку, отже, у процесі його виробництва податки не сплачено. Друга проблема – таке зерно часто продають через фіктивні одноденні фірми.

До слова, уряд Угорщини запровадить додаткові обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України, щоб захистити угорських фермерів. Говорячи про плановані нові заходи щодо української продукції, міністр Угорщини пояснив, що під обмеження тепер також потраплять, зокрема, продукти переробки зерна.

Також прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив забороною на ввезення 14 позицій українського агроекспорту, якщо сторони не знайдуть спільне вирішення проблеми.

Фіцо нагадав, що Словаччина забезпечує вільний перехід сільськогосподарської продукції, яка йде з України до інших країн Європи. За словами посадовця, він «конструктивно пояснив», як для його країни важливо захищати інтереси словацьких сільськогосподарських працівників і фермерів.

Як повідомлялося, Польща веде активні переговори про запровадження ліцензій на сільськогосподарські продукти з України. Варшава також сподівається на припинення транзиту українського збіжжя через територію Польщі.