НАТО посилає новий військовий «сигнал» для Росії

Навчання військових НАТО під назвою Air Defender 23 відбудуться у червні у Німеччині

На тлі війни в Україні в НАТО під егідою Німеччини вирішили пригрозити Росії навчаннями Військово-повітряних сил під назвою Air Defender 23. Про це пише німецька газета Bild.

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Бундесвер готується до найбільших навчань ВПС НАТО всіх часів. З 12 по 23 червня 25 країн візьмуть участь у «Air Defender» у повітряному просторі Німеччини та сусідніх країн. «Зокрема США хочуть продемонструвати силу протягом десяти днів. Безперечно, ця подія стане сигналом для Росії», – пишуть журналісти.

«Йдеться про те, щоб надіслати сильний сигнал: якщо станеться найгірше, ми зможемо захиститися», – сказав інспектор Військово-повітряних сил (ВПС) у німецькому Ганновері, генерал-лейтенант Інго Герхарц. «Ми демонструємо, що можемо зібрати сили за кілька годин. Зрозуміло, кому було надіслано цей політичний сигнал про все-таки оборонні навчання: Росії та президенту Володимиру Путіну», – продовжив він.

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Вперше Air Defender 23 почали обговорювати в альянсі у 2018 році, проте рішення провести навчання ухвалили лише після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Як пише Bild, у навчаннях візьмуть участь 10 тисяч військових, з них 6 тисяч німецьких. Очікується 240 літаків, зокрема 100 із США. Збройні сили США прибудуть зі своїм транспортним літаком C130 Herkules на авіабазу Вунсторф у німецькому регіоні Ганновер (Нижня Саксонія). Там дислокуються транспортні літаки А440М авіатранспортної ескадрильї Німеччини. У Вунсторфі 600 американських солдатів уже розмістили та годують у спеціально побудованих таборах. Для проведення маневрів необхідно буде також створити пересувне сховище танків. « База Вунсторф є важливою опорою», – підкреслює генерал-лейтенант Герхарц.

До тренувань буде підключено численні інші бази по всій Німеччині. Близько 200 тренувальних польотів на день починаються з німецьких міст Лааге (Мекленбург-Передня Померанія), Ягель/Хон (Шлезвіг-Гольштейн), Шпангдалем (Рейнланд-Пфальц) і Лехфельд (Баварія).

У повітря підніматимуться винищувачі F-15, F-16, F-35, Eurofighter і Tornado. Буде здійснено тренування у розрізі оборони та евакуації міст та захисту від атак безпілотників. Навчання будуть відбуватися лише вдень, а вночі переважно над Північним морем. ВПС не очікує серйозних обмежень цивільного повітряного сполучення та закриття аеропортів. Дослідження показали, що жоден святковий рейс не потрібно скасовувати.

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Нагадаємо,на території Естонії розпочинаються масштабні навчання Північноатлантичного альянсу, у яких візьмуть участь 14 тисяч військовослужбовців із 11 країн. Як повідомляє пресслужба уряду Великої Британії, зокрема, до маневрів долучаться понад 1500 британських військових.

«Понад 1 500 британських військовослужбовців, разом з тисячами військовослужбовців з країн-членів Альянсу НАТО, візьмуть участь у великих навчаннях в Естонії», - йдеться у повідомленні. Зазначається, що навчання «Spring Storm» є найбільшими щорічними військовим навчання за участю очолюваної Сполученим Королівством посиленої бойової групи передової присутності НАТО, до складу якої входять британські і французькі війська. Участь у них візьмуть понад 14 тисяч військовослужбовців з 11 країн НАТО.

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