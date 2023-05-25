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НАТО посилає новий військовий «сигнал» для Росії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
НАТО посилає новий військовий «сигнал» для Росії
У Німеччині відбудуться навчання військово-повітряних сил під назвою Air Defender 23
фото: www.bild.de

Навчання військових НАТО під назвою Air Defender 23 відбудуться у червні у Німеччині

На тлі війни в Україні в НАТО під егідою Німеччини вирішили пригрозити Росії навчаннями Військово-повітряних сил під назвою Air Defender 23. Про це пише німецька газета Bild.

Бундесвер готується до найбільших навчань ВПС НАТО всіх часів. З 12 по 23 червня 25 країн візьмуть участь у «Air Defender» у повітряному просторі Німеччини та сусідніх країн. «Зокрема США хочуть продемонструвати силу протягом десяти днів. Безперечно, ця подія стане сигналом для Росії», – пишуть журналісти.

«Йдеться про те, щоб надіслати сильний сигнал: якщо станеться найгірше, ми зможемо захиститися», – сказав інспектор Військово-повітряних сил (ВПС) у німецькому Ганновері, генерал-лейтенант Інго Герхарц.  «Ми демонструємо, що можемо зібрати сили за кілька годин. Зрозуміло, кому було надіслано цей політичний сигнал про все-таки оборонні навчання: Росії та президенту Володимиру Путіну», – продовжив він.

Вперше Air Defender 23 почали обговорювати в альянсі у 2018 році, проте рішення провести навчання ухвалили лише після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Як пише Bild, у навчаннях візьмуть участь 10 тисяч військових, з них 6 тисяч німецьких. Очікується 240 літаків, зокрема 100 із США. Збройні сили США прибудуть зі своїм транспортним літаком C130 Herkules на авіабазу Вунсторф у німецькому регіоні Ганновер (Нижня Саксонія). Там дислокуються транспортні літаки А440М авіатранспортної ескадрильї Німеччини. У Вунсторфі 600 американських солдатів уже розмістили та годують у спеціально побудованих таборах. Для проведення маневрів необхідно буде також створити пересувне сховище танків. « База Вунсторф є важливою опорою», – підкреслює генерал-лейтенант Герхарц.

До тренувань буде підключено численні інші бази по всій Німеччині. Близько 200 тренувальних польотів на день починаються з німецьких міст Лааге (Мекленбург-Передня Померанія), Ягель/Хон (Шлезвіг-Гольштейн), Шпангдалем (Рейнланд-Пфальц) і Лехфельд (Баварія).

У повітря підніматимуться винищувачі F-15, F-16, F-35, Eurofighter і Tornado. Буде здійснено тренування у розрізі оборони та евакуації міст та захисту від атак безпілотників. Навчання будуть відбуватися лише вдень, а вночі переважно над Північним морем.  ВПС не очікує серйозних обмежень цивільного повітряного сполучення та закриття аеропортів. Дослідження показали, що жоден святковий рейс не потрібно скасовувати.

Нагадаємо,на території Естонії розпочинаються масштабні навчання Північноатлантичного альянсу, у яких візьмуть участь 14 тисяч військовослужбовців із 11 країн. Як повідомляє пресслужба уряду Великої Британії, зокрема, до маневрів долучаться понад 1500 британських військових.

«Понад 1 500 британських військовослужбовців, разом з тисячами військовослужбовців з країн-членів Альянсу НАТО, візьмуть участь у великих навчаннях в Естонії», - йдеться у повідомленні. Зазначається, що навчання «Spring Storm» є найбільшими щорічними військовим навчання за участю очолюваної Сполученим Королівством посиленої бойової групи передової присутності НАТО, до складу якої входять британські і французькі війська. Участь у них візьмуть понад 14 тисяч військовослужбовців з 11 країн НАТО.

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Теги: НАТО інспектор повітря навчання військові військові навчання

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