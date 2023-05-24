Прем'єр-міністр Японії відповів, чи планує країна стати членом НАТО

Прем'єр-міністр Фуміо Кісіда: «У Японії немає планів приєднуватися до НАТО»

Японія не має планів вступати до НАТО, а рішення про відкриття представництва Північноатлантичного альянсу в країні поки що не ухвалене. Про це заявив прем'єр-міністр Фуміо Кісіда, відповідаючи на запитання депутатів у ході пленарного засідання верхньої палати парламенту. Про це пише Reuters.

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«У Японії немає планів приєднуватися до НАТО ні як постійний, ні як асоційований член», – сказав він. Зачепивши тему можливості відкриття представництва альянсу в Японії, глава уряду зазначив, що ця тема обговорюється, але «досі жодних рішень прийнято не було».

Коментарі Кішіди з’явилися після того, як на початку цього місяця посол Японії в Сполучених Штатах заявив, що очолювана США військова організація планує відкрити перший в Азії офіс у Токіо для сприяння консультаціям у регіоні.

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Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ Китаю Сунь Вейдун викликав посла Японії в Пекіні, щоб висловити протест щодо «ажіотажу навколо проблем, пов'язаних з Китаєм», на саміті «Великої сімки».

Сунь Вейдун зазначив, що Японія співпрацювала з іншими країнами на саміті G7 «у діях та спільних деклараціях, щоб очорнити та напасти на Китай, грубо втручаючись у внутрішні справи Китаю, порушуючи основні принципи міжнародного права та дух чотирьох політичних документів між Китаєм та Японією» від 1972 року.